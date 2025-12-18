Фанатам «Айнтрахта» запретили посещение 2 выездных матчей в еврокубках – они бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами на игре с «Барсой». Клуб выплатит 8000 евро компенсации

«Айнтрахт» наказали за поведение болельщиков на матче с «Барселоной».

УЕФА принял решение о санкциях в отношении «Айнтрахта » за поведение фанатов немецкого клуба во время матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов (1:2).

Напомним, на этой игре болельщики команды из Франкфурта бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами, жгли файеры, вырывали сиденья и разгромили туалеты на «Камп Ноу».

Дисциплинарный комитет УЕФА запретил фанатам немецкого клуба посещение двух следующих выездных матчей в еврокубках. Кроме того, клуб был оштрафован на 30 000 евро. Также «Айнтрахт» обязан выплатить 8000 евро в качестве компенсации ущерба.