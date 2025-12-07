Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме

Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка.

Игроки «Краснодара» и ЦСКА устроили стычку в подтрибунном помещении в перерыве матча Мир РПЛ.

Матч 18-го тура Мир РПЛ проходит на «Ozon Арене». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (2:1, второй тайм).

В перерыве матча между футболистами «Краснодара» и ЦСКА возник конфликт в подтрибунном помещении стадиона. Нападающий «быков» Джон Кордоба что-то кричал одному из игроков ЦСКА, после чего к нему подошел Мойзес Барбоза, и между игроками завязался спор. Стычку показали в трансляции «Матч Премьер».

Впоследствии защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил , что причиной конфликта стало расистское оскорбление со стороны одного из футболистов ЦСКА: «Одному из моих партнеров по команде сказали «гребаный негр».