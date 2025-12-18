Агент Тюкавина: Костя вернулся на 70 процентов, но похоронил «Зенит».

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возвращении игрока на поле после травмы крестообразной связки колена.

«Каждый год – это шаг вперед, он движется, ему всего 23. Главное, что получилось вернуться после травмы. Весной мы увидим прежнего Костю на 100 процентов, сейчас, наверное, он вернулся на 70 процентов от того, что было.

Многие говорят, что статистика плохая, но я считаю, что нормальная: 4 забил, 4 отдал и заработал пенальти. Считай, похоронил «Зенит» в Кубке – видно, вылил всю накопившуюся злость и «плюнул» в ворота.

Тюкавин мечтает выиграть трофей, «Динамо» продолжает борьбу за Кубок и, наверное, на нем сосредоточится. При этом Костя – командный игрок, а результата команде не удалось достичь, чтоб быть хотя бы в борьбе за медали. Если в клубе меняется тренер, значит, команда не дала тот результат, на который рассчитывали», – сказал Сафонов.