Хаманн о Карле: «В его игре есть много сходств с Месси, но не стоит сравнивать его с тем, кто доминировал в футболе 15 лет. Мусиале придется очень постараться, чтобы вытеснить Леннарта»

Дитмар Хаманн рассказал об общей черте в игре Леннарта Карла и Лионеля Месси.

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн оценил игру Леннарта Карла за мюнхенский клуб.

«Леннарта Карла спросили, кто его кумир, и он ответил, что Лионель Месси . Не думаю, что в этом есть что-то неожиданное. Месси доминировал в мировом футболе последние 15 лет со своим низким центром тяжести и стилем дриблинга. У Карла очень похожий дриблинг, и есть много других сходств, когда смотришь, как он играет.

Карл сыграл около 20 матчей за «Баварию» и был великолепен, но не стоит сравнивать его с тем, кто доминировал в футболе на протяжении 15 лет. Тем не менее, они играют очень похоже.

На данный момент он на первых полосах газет в Германии и является лидером атаки. Люди говорят, что Кейн сейчас находится в тени Карла. Посмотрите на игру против «Арсенала»: Карл был единственным, кто забил, и был самым заметным игроком в нападении. В данный момент его нельзя убирать из стартового состава.

Если бы завтра был полуфинал или финал Лиги чемпионов, Карл играл бы. Джамалу Мусиале придется потрудиться, чтобы вернуться в состав. Положительным моментом является то, что клубу не нужно форсировать восстановление Мусиалы после травмы. Ему придется очень постараться, чтобы вытеснить Карла», – сказал Хаманн в интервью JeffBet.