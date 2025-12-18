  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хаманн о Карле: «В его игре есть много сходств с Месси, но не стоит сравнивать его с тем, кто доминировал в футболе 15 лет. Мусиале придется очень постараться, чтобы вытеснить Леннарта»
0

Хаманн о Карле: «В его игре есть много сходств с Месси, но не стоит сравнивать его с тем, кто доминировал в футболе 15 лет. Мусиале придется очень постараться, чтобы вытеснить Леннарта»

Дитмар Хаманн рассказал об общей черте в игре Леннарта Карла и Лионеля Месси.

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн оценил игру Леннарта Карла за мюнхенский клуб. 

«Леннарта Карла спросили, кто его кумир, и он ответил, что Лионель Месси. Не думаю, что в этом есть что-то неожиданное. Месси доминировал в мировом футболе последние 15 лет со своим низким центром тяжести и стилем дриблинга. У Карла очень похожий дриблинг, и есть много других сходств, когда смотришь, как он играет.

Карл сыграл около 20 матчей за «Баварию» и был великолепен, но не стоит сравнивать его с тем, кто доминировал в футболе на протяжении 15 лет. Тем не менее, они играют очень похоже.

На данный момент он на первых полосах газет в Германии и является лидером атаки. Люди говорят, что Кейн сейчас находится в тени Карла. Посмотрите на игру против «Арсенала»: Карл был единственным, кто забил, и был самым заметным игроком в нападении. В данный момент его нельзя убирать из стартового состава.

Если бы завтра был полуфинал или финал Лиги чемпионов, Карл играл бы. Джамалу Мусиале придется потрудиться, чтобы вернуться в состав. Положительным моментом является то, что клубу не нужно форсировать восстановление Мусиалы после травмы. Ему придется очень постараться, чтобы вытеснить Карла», – сказал Хаманн в интервью JeffBet.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...28287 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoИнтер Майами
logoДитмар Хаманн
logoБавария
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoбундеслига Германия
logoЛеннарт Карл
logoДжамал Мусиала
logoХарри Кейн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Левандовски согласен на снижение зарплаты ради продления контракта с «Барселоной» на год (Cadena SER)
11 минут назад
Матч «Милана» с «Комо» пройдет в Перте – глава Серии А Симонелли подтвердил. Игру обслужат судьи из Азии – это было одним из требований АФК и австралийской федерации
23 минуты назад
Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Отношения клуба с Месси должны быть такими же, как у Джордана и Nike. Лучший спортсмен планеты будет нашим главным амбассадором»
34 минуты назад
«Наполи» – «Милан» – 1:0. Нерес открыл счет. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
сегодня, 19:00Live
«Челси» предложил 8 млн евро за Н´Гессана – «Сент-Этьен» не продал 17-летнего форварда и хочет 12,5 млн. «Арсеналу» и «Брентфорду» игрок тоже интересен
сегодня, 18:58
«Шевалье подавлен и уязвим, а Сафонов голоден, он хочет его сожрать. Люка должен собраться, футбол – не для нытиков». Журналист Риоло о вратарях «ПСЖ»
сегодня, 18:45
Фанатам «Айнтрахта» запретили посещение 2 выездных матчей в еврокубках – они бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами на игре с «Барсой». Клуб выплатит 8000 евро
сегодня, 18:15
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
сегодня, 18:00Тесты и игры
Кин о брате Майну в футболке «Свободу Кобби Майну»: «Иногда тебя окружают идиоты, особенно в семье. Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы, Кобби должен это усвоить»
сегодня, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о Сафонове: «С удовольствием хотел бы увидеть его в «МЮ». Дай бог, чтобы у него появился шанс. Матвей – номер два после Акинфеева»
7 минут назад
Лига конференций. «Динамо» Киев принимает «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» играет против КуПС, «Фиорентина» – с «Лозанной»
15 минут назадLive
Кубок Испании. 1/16 финала. «Оуренсе» принимает «Атлетик», «Мурсия» против «Бетиса»
22 минуты назадLive
«Милану» интересен 41-летний Силва. Аллегри готов подписать защитника на полгода, но бразилец хочет в Англию (Бруно Андраде)
38 минут назад
«Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят идти в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться». Веденеев о петербуржцах
50 минут назад
Агент Тюкавина об игре форварда после травмы: «Костя вернулся на 70%. Считай, похоронил «Зенит» в Кубке – видно, вылил накопившуюся злость и «плюнул» в ворота. Он мечтает о трофее»
51 минуту назад
Бруну включил Роналду, Ди Натале, Погба, Пепе и Мату в команду мечты для игры 5 на 5
сегодня, 19:16
«Айнтрахт» купил защитника сборной Японии U23 Косуги у «Юргордена» за 5,5 млн евро
сегодня, 19:11Фото
Юрий Белоус: «Маловероятно, что ЧМ в США будет лучше российского. Россия – hospitality, дружелюбная, friendly. У нас все были в счастливом состоянии грогги, нигде не было такого фантастического приема»
сегодня, 18:59
Зенден про интервью Салаха: «Хочется, чтобы великий игрок уходил через парадный вход, а Мо словно пытался вышибить дверь черного хода. Он пошел против «Ливерпуля», тренера и фанатов»
сегодня, 18:51