«Айнтрахт» купил защитника сборной Японии U23 Косуги у «Юргордена» за 5,5 млн евро
«Айнтрахт» подписал игрока сборной Японии U23.
Кэйта Косуги перешел в «Айнтрахт» из «Юргордена».
19-летний левый защитник присоединится к немецкому клубу 1 января. Срок действия контракта не разглашается. По информации Sportbladet, сумма сделки составила 5,5 миллиона евро.
В сезоне-2025 Косуги провел 28 матчей в чемпионате Швеции и отдал 5 результативных передач. На его счету 5 матчей за сборную Японии U20 и 2 игры за сборную U23.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Айнтрахта»
