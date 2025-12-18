«Айнтрахт» купил защитника сборной Японии U23 Косуги у «Юргордена» за 5,5 млн евро

«Айнтрахт» подписал игрока сборной Японии U23.

Кэйта Косуги перешел в «Айнтрахт » из «Юргордена ».

19-летний левый защитник присоединится к немецкому клубу 1 января. Срок действия контракта не разглашается. По информации Sportbladet, сумма сделки составила 5,5 миллиона евро.

В сезоне-2025 Косуги провел 28 матчей в чемпионате Швеции и отдал 5 результативных передач. На его счету 5 матчей за сборную Японии U20 и 2 игры за сборную U23.

Фото: https://profis.eintracht.de/