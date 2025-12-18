1

Бруну включил Роналду, Ди Натале, Погба, Пепе и Мату в команду мечты для игры 5 на 5

Бруну включил Погба и Роналду в команду для игры пять на пять.

Бруну Фернандеш в разговоре с Рио Фердинандом составил сборную мечты для игры пять на пять.

Капитан «Манчестер Юнайтед» выбирал из числа тех футболистов, с которыми поиграл сам.

Португалец в защиту поставил бы Пепе. Он отметил, что также рассматривал вариант с Рафаэлем Вараном.

В полузащите сыграли бы Хуан Мата и Поль Погба. По мнению Фернандеша, француз умел все и был самым совершенным полузащитником из тех, кого Бруну видел за очень долгое время.

«Я играл против него в Италии, и он был невероятен. Это безумие, но я должен был его опекать. Посмотрите на меня, я тогда весил 68-69 кг. А Поль уже был зверем. В любом единоборстве он просто отодвигал меня в сторону, как ребенка», – вспомнил Бруну.

В нападении у Фернандеша сыграли бы Криштиану Роналду («главный бомбардир в истории футбола для меня») и Антонио Ди Натале.

«Когда мы говорим про верность, надо вспомнить и этого парня. Он мог перейти в «Ювентус» или во многие другие клубы, но решил остаться в «Удинезе» ради себя и семьи. Он хотел там остаться. И он провел невероятную карьеру. Кажется, он один из пяти лучших бомбардиров Серии А, и это невероятно, потому что он играл за команду, которая порой боролась чуть ли не за выживание, и все равно стабильно забивал около 20 голов каждый год.

Он играл в одно время с Тотти, но, кажется, провел меньше матчей и забил больше голов. Это невероятно», – сказал португалец.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...27617 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Рио Фердинанда
logoБруну Фернандеш
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoлига 1 Франция
logoМонако
logoЮвентус
logoПоль Погба
logoФранческо Тотти
logoПепе
logoАнтонио Ди Натале
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoХуан Мата
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoРио Фердинанд
logoУдинезе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
23 минуты назадLive
«Наполи» – «Милан» – 0:0. Онлайн-трансляция. Нкунку, Пулишич, Салемакерс, Мактоминей и Хейлунд играют
23 минуты назадLive
«Челси» предложил 8 млн евро за Н´Гессана – «Сент-Этьен» не продал 17-летнего форварда и хочет 12,5 млн. «Арсеналу» и «Брентфорду» игрок тоже интересен
25 минут назад
«Шевалье подавлен и уязвим, а Сафонов голоден, он хочет его сожрать. Люка должен собраться, профессиональный футбол – это не для нытиков». Журналист Риоло о вратарях «ПСЖ»
38 минут назад
Фанатам «Айнтрахта» запретили посещение 2 выездных матчей в еврокубках – они бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами на игре с «Барсой». Клуб выплатит 8000 евро
сегодня, 18:15
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
сегодня, 18:00Тесты и игры
Кин о брате Майну в футболке «Свободу Кобби Майну»: «Иногда тебя окружают идиоты, особенно в семье. Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы, Кобби должен это усвоить»
сегодня, 17:50
Невеш может перейти в «МЮ» или «Ньюкасл» менее чем за 18 млн фунтов в январе. Рубен отказался продлевать контракт с «Аль-Хилалем»
сегодня, 17:42
Черчесов о неудаче на Евро: «Россия набрала наглый ход, всех «прочесала» в отборе, кроме бельгийцев, но из-за COVID чемпионат перенесли. Мы не собирались 11 месяцев, а вернулись не теми»
сегодня, 17:33
Заур Тедеев: «Никакие лимиты не нужны. Искусственный шанс вреден для самого игрока. Проблему нужно решать глубже, начиная с детских команд»
сегодня, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» купил защитника сборной Японии U23 Косуги у «Юргордена» за 5,5 млн евро
12 минут назадФото
Юрий Белоус: «Маловероятно, что ЧМ в США будет лучше российского. Россия – hospitality, дружелюбная, friendly. У нас все были в счастливом состоянии грогги, нигде не было такого фантастического приема»
24 минуты назад
Зенден про интервью Салаха: «Хочется, чтобы великий игрок уходил через парадный вход, а Мо словно пытался вышибить дверь черного хода. Он пошел против «Ливерпуля», тренера и фанатов»
32 минуты назад
«Челси» нравится тренер «Страсбура» Росеньор, но об уходе Марески речи пока нет
50 минут назад
Грэм Сунесс: «МЮ» – один из 2-3 крупнейших клубов мира, но сейчас у них сложный период. Непонятно, чего ожидать от этого состава. Не думаю, что они попадут в топ-4»
55 минут назад
Дмитрий Селюк: «Есть коллегиальная зависть: Артига 10 лет был в «Барсе», посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне. Карпину нужно 3 года и приобрести новую команду, а Франк приходит и делает»
сегодня, 18:20
Рэпер IceKeeper записал трек Save4Nov про сэйвы Сафонова в финале Межконтинентального кубка. Он поблагодарил Матвея-Мотю за новый трофей «ПСЖ» и сравнил с Д’Артаньяном
сегодня, 18:10
Кубок Испании. 1/16 финала. «Оуренсе» принимает «Атлетик», «Мурсия» против «Бетиса»
сегодня, 18:05Live
Первак не думает, что Промес усилит «Спартак» после тюрьмы: «Он не Роналду и не Месси – даже близко. Это не времена Стрельцова, сейчас совершенно другие требования к физике, движению»
сегодня, 18:03
Тренер по ММА Кияшко о Дзюбе: «Влияние Артема на российский футбол колоссальное! В статистике и рекордах его фамилия почти всегда на 1-м месте. У него дух и характер чемпиона»
сегодня, 16:14