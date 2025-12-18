Невеш может перейти в «МЮ» или «Ньюкасл» менее чем за 18 млн фунтов в январе. Рубен отказался продлевать контракт с «Аль-Хилалем»
Рубен Невеш может перейти в «МЮ».
Рубен Невеш хочет вернуться в АПЛ.
По сведениям The Times, полузащитник отказался продлевать контракт с «Аль-Хилалем» и настаивает на уходе. В связи с этим саудовский клуб изучает возможность продажи португальца в январе.
Отмечается, что были разговоры о 18 млн фунтов, но, учитывая ситуацию, Невеш может быть продан за существенно меньшую сумму.
В качестве клубов, которым бывший игрок «Вулверхэмптона» мог бы быть интересен, называются «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Вест Хэм».
Невеш перешел в «Аль-Хилаль» в 2023 году за 47 млн фунтов. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
