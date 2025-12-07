Кордоба обвинил Вильягру в расизме: «На видео можете увидеть, что он сказал, там все четко и понятно. Надеюсь, его будут судить по всей строгости»

Джон Кордоба обвинил Родриго Вильягру в расизме.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил Родриго Вильягру в расизме.

В перерыве матча 18-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2) в подтрибунном помещении «Ozon Арены» произошла стычка с участием Кордобы и Мойзеса. Защитник «Краснодара » Лукас Оласа заявил, что одного из футболистов «быков» назвали «гребаным негром», что стало причиной конфликта.

– С Мойзесом не было проблем, они были с пятым номером, Вильягрой. На видео можете все увидеть, поймете, что он сказал. Надеюсь, что к нему будет применено то же самое [наказание], что [было применено] ко мне. Надеюсь, его будут судить по всей строгости.

Я говорил с арбитром, мы разговаривали и с Мойзесом, ведь у него та же раса. Он понимает, что он [Вильягра] сказал.

– Слова Вильягры были именно расистскими?

– Можете посмотреть видео и сделать перевод. Там все четко и понятно, – сказал Кордоба.