«Милану» интересен 41-летний Силва. Аллегри готов подписать защитника на полгода, но бразилец хочет в Англию (Бруно Андраде)
Тиаго Силва может вернуться в «Милан».
Интерес к Тиаго Силве проявляет «Милан».
Как передает Antenados no Futebol со ссылкой на журналиста ESPN Бруно Андраде, главный тренер «россонери» согласен на то, чтобы с 41-летним защитником подписали контракт на полгода. При этом сам футболист хотел бы вернуться в Англию, чтобы быть ближе к проживающей в Лондоне семье.
Ранее Силва отказался продлить контракт с «Флуминенсе», и стороны договорились о расторжении договора.
Бразилец играл за «Милан» с 2009 по 2012 год. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Antenados no Futebol
