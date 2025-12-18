«Милану» интересен 41-летний Силва. Аллегри готов подписать защитника на полгода, но бразилец хочет в Англию (Бруно Андраде)

Тиаго Силва может вернуться в «Милан».

Интерес к Тиаго Силве проявляет «Милан ».

Как передает Antenados no Futebol со ссылкой на журналиста ESPN Бруно Андраде, главный тренер «россонери» согласен на то, чтобы с 41-летним защитником подписали контракт на полгода. При этом сам футболист хотел бы вернуться в Англию, чтобы быть ближе к проживающей в Лондоне семье.

Ранее Силва отказался продлить контракт с «Флуминенсе », и стороны договорились о расторжении договора.

Бразилец играл за «Милан» с 2009 по 2012 год. Его статистику можно изучить здесь .