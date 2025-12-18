Матч «Милана» с «Комо» пройдет в Перте – глава Серии А Симонелли подтвердил. Игру обслужат судьи из Азии – это было одним из требований АФК и австралийской федерации

«Милан» и «Комо» все же сыграют в Австралии.

Президент Серии А Эцио Симонелли подтвердил, что игра «Милана» и «Комо » (24-й тур Серии А) пройдет в Австралии.

Ранее La Gazzetta dello Sport писала , что Футбольная федерация Австралии и Азиатская конфедерация футбола потребовали назначить на игру азиатских судей, из-за чего проведение игры в Перте было под угрозой.

Симонелли сообщил, что лига в итоге согласилась на это условие.

«Матч пройдет согласно плану. Мы с Инфантино тепло пообщались, некоторые вопросы вызывали у нас беспокойство, особенно касательно судей, но Коллина гарантировал, что у азиатских судей хороший уровень, и даст определенные рекомендации. Мы принимаем это условие», – сказал руководитель Серии А.

