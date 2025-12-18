  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч «Милана» с «Комо» пройдет в Перте – глава Серии А Симонелли подтвердил. Игру обслужат судьи из Азии – это было одним из требований АФК и австралийской федерации
1

Матч «Милана» с «Комо» пройдет в Перте – глава Серии А Симонелли подтвердил. Игру обслужат судьи из Азии – это было одним из требований АФК и австралийской федерации

«Милан» и «Комо» все же сыграют в Австралии.

Президент Серии А Эцио Симонелли подтвердил, что игра «Милана» и «Комо» (24-й тур Серии А) пройдет в Австралии.

Ранее La Gazzetta dello Sport писала, что Футбольная федерация Австралии и Азиатская конфедерация футбола потребовали назначить на игру азиатских судей, из-за чего проведение игры в Перте было под угрозой. 

Симонелли сообщил, что лига в итоге согласилась на это условие.

«Матч пройдет согласно плану. Мы с Инфантино тепло пообщались, некоторые вопросы вызывали у нас беспокойство, особенно касательно судей, но Коллина гарантировал, что у азиатских судей хороший уровень, и даст определенные рекомендации. Мы принимаем это условие», – сказал руководитель Серии А.

Матч «Милана» в Австралии: Рабьо в ярости, босс Серии А призывает терпеть из-за высоких зарплат

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...28112 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport Mediaset
logoМилан
logoКомо
logoПьерлуиджи Коллина
Эцио Симонелли
logoсудьи
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милану» интересен 41-летний Силва. Аллегри готов подписать защитника на полгода, но бразилец хочет в Англию (Бруно Андраде)
23 минуты назад
«Наполи» – «Милан» – 1:0. Нерес открыл счет. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
сегодня, 19:00Live
Главные новости
Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Отношения клуба с Месси должны быть такими же, как у Джордана и Nike. Лучший спортсмен планеты будет нашим главным амбассадором»
19 минут назад
«Наполи» – «Милан» – 1:0. Нерес открыл счет. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
сегодня, 19:00Live
«Челси» предложил 8 млн евро за Н´Гессана – «Сент-Этьен» не продал 17-летнего форварда и хочет 12,5 млн. «Арсеналу» и «Брентфорду» игрок тоже интересен
сегодня, 18:58
«Шевалье подавлен и уязвим, а Сафонов голоден, он хочет его сожрать. Люка должен собраться, футбол – не для нытиков». Журналист Риоло о вратарях «ПСЖ»
сегодня, 18:45
Фанатам «Айнтрахта» запретили посещение 2 выездных матчей в еврокубках – они бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами на игре с «Барсой». Клуб выплатит 8000 евро
сегодня, 18:15
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
сегодня, 18:00Тесты и игры
Кин о брате Майну в футболке «Свободу Кобби Майну»: «Иногда тебя окружают идиоты, особенно в семье. Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы, Кобби должен это усвоить»
сегодня, 17:50
Невеш может перейти в «МЮ» или «Ньюкасл» менее чем за 18 млн фунтов в январе. Рубен отказался продлевать контракт с «Аль-Хилалем»
сегодня, 17:42
Черчесов о неудаче на Евро: «Россия набрала наглый ход, всех «прочесала» в отборе, кроме бельгийцев, но из-за COVID чемпионат перенесли. Мы не собирались 11 месяцев, а вернулись не теми»
сегодня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Хаманн о Карле: «В его игре есть много сходств с Месси, но не стоит сравнивать его с тем, кто доминировал в футболе 15 лет. Мусиале придется очень постараться, чтобы вытеснить Леннарта»
5 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Оуренсе» принимает «Атлетик», «Мурсия» против «Бетиса»
7 минут назадLive
«Милану» интересен 41-летний Силва. Аллегри готов подписать защитника на полгода, но бразилец хочет в Англию (Бруно Андраде)
23 минуты назад
«Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят идти в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться». Веденеев о петербуржцах
35 минут назад
Агент Тюкавина об игре форварда после травмы: «Костя вернулся на 70%. Считай, похоронил «Зенит» в Кубке – видно, вылил накопившуюся злость и «плюнул» в ворота. Он мечтает о трофее»
36 минут назад
Бруну включил Роналду, Ди Натале, Погба, Пепе и Мату в команду мечты для игры 5 на 5
49 минут назад
«Айнтрахт» купил защитника сборной Японии U23 Косуги у «Юргордена» за 5,5 млн евро
54 минуты назадФото
Юрий Белоус: «Маловероятно, что ЧМ в США будет лучше российского. Россия – hospitality, дружелюбная, friendly. У нас все были в счастливом состоянии грогги, нигде не было такого фантастического приема»
сегодня, 18:59
Зенден про интервью Салаха: «Хочется, чтобы великий игрок уходил через парадный вход, а Мо словно пытался вышибить дверь черного хода. Он пошел против «Ливерпуля», тренера и фанатов»
сегодня, 18:51
«Челси» нравится тренер «Страсбура» Росеньор, но об уходе Марески речи пока нет
сегодня, 18:33