  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят вернуться в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться». Веденеев о петербуржцах
0

«Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят вернуться в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться». Веденеев о петербуржцах

Сергей Веденеев: с такими, как Глушенков, «Зениту» титул не выиграть.

Сергей Веденеев считает, что в «Зените» нет настоящего лидера.

– У «Зенита» нет никаких проблем с составом. У них все линии полностью закрыты. Но у них нет «стартера», который включит эту машину, чтобы она поехала. Должен быть какой-то игрок с характером. Или тренеру стоит быть более эмоциональным в раздевалке. Семак не такого плана. Даже если один раз крикнет матом, он не будет так все время делать. Семак 7 лет работает в команде, но в такой ситуации еще не был.

– Капитан Вильмар Барриос не тянет на роль лидера в «Зените»?

– Думаю, что нет. Вообще, должен быть свой лидер. Вряд ли кто-то из приезжих будет брать на себя эту роль. У них другие задачи.

Это не так работает, что «вот я буду лидером и начну всем пихать». Там должно быть сочетание качеств. Во-первых, ты должен сам своим примером показывать, что ты не боишься. Вот как Черников там [у «Краснодара»] убивался. Потому что там понятно, что Сперцян в таких стыках не может играть. А Черников… Пускай они проигрывают, пускай у него красная карточка, но он показывает всем. И зрители это видят, начинают это оценивать.

– Согласен.

– Для того, чтобы таким быть, обязательно нужна физическая сила. Вот как Акинфеев – от него энергия прет. Плюс характер. Он искренне не понимает, как можно не сыграть в подкате, не пойти в жесткую борьбу. Как только ты попадаешь в профессиональную команду, первым делом ты сталкиваешься с тем, что есть нейтральные мячи, которые нужно вырывать. В рамках правил, конечно. И тут нужна физическая сила и мотивация. Вот у Баринова она есть. Скорее всего, он зарядился у Семина. Потому что там вся работа была пронизана вот этими требованиями.

Акинфеев, Баринов… тот же Кордоба бесстрашный. У них физическая сила, соединенная с характером. А в «Зените» таких нет, чтобы они сами потащили за собой других.

– Вендел? Глушенков?

– Вот Вендел – подвижный и выносливый, появляется там, где его вообще не ждут, но он не влияет на партнеров.

Глушенков будет ходить по полю, а ему никто слова не скажет. Тренеры ему говорят: «Давай, Максим, возвращайся в оборону» – а он лицо недовольное сделает, демонстративно может не вернуться, потому что он смотрит на бразильцев, а те тоже не возвращаются в оборону.

Тут зависит не только от характера, но и от возможностей. Как мы уже раньше с вами вспоминали, Владимир Быстров говорил: «Если бы я возвращался в оборону, я бы не смог принести столько пользы в атаке». Поэтому разговор всегда идет о балансе.

Но если стоит задача занять только первое место, то с такими, как Глушенков, когда «могу подбежать, а могу и нет», или Быстров, когда он говорит, что «мне не надо возвращаться», команда никогда не будет чемпионом, – заявил экс-защитник «Зенита».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...27758 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
logoЗенит
logoЭдуард Сперцян
logoДмитрий Баринов
logoВладимир Быстров
logoЦСКА
Сергей Веденеев
logoМаксим Глушенков
logoВильмар Барриос
logoАлександр Черников
logoКраснодар
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Акинфеев
logoЮрий Семин
logoСергей Семак
logoДжон Кордоба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
33 минуты назадLive
«Наполи» – «Милан» – 0:0. Онлайн-трансляция. Нкунку, Пулишич, Салемакерс, Мактоминей и Хейлунд играют
33 минуты назадLive
«Челси» предложил 8 млн евро за Н´Гессана – «Сент-Этьен» не продал 17-летнего форварда и хочет 12,5 млн. «Арсеналу» и «Брентфорду» игрок тоже интересен
35 минут назад
«Шевалье подавлен и уязвим, а Сафонов голоден, он хочет его сожрать. Люка должен собраться, профессиональный футбол – это не для нытиков». Журналист Риоло о вратарях «ПСЖ»
48 минут назад
Фанатам «Айнтрахта» запретили посещение 2 выездных матчей в еврокубках – они бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами на игре с «Барсой». Клуб выплатит 8000 евро
сегодня, 18:15
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
сегодня, 18:00Тесты и игры
Кин о брате Майну в футболке «Свободу Кобби Майну»: «Иногда тебя окружают идиоты, особенно в семье. Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы, Кобби должен это усвоить»
сегодня, 17:50
Невеш может перейти в «МЮ» или «Ньюкасл» менее чем за 18 млн фунтов в январе. Рубен отказался продлевать контракт с «Аль-Хилалем»
сегодня, 17:42
Черчесов о неудаче на Евро: «Россия набрала наглый ход, всех «прочесала» в отборе, кроме бельгийцев, но из-за COVID чемпионат перенесли. Мы не собирались 11 месяцев, а вернулись не теми»
сегодня, 17:33
Заур Тедеев: «Никакие лимиты не нужны. Искусственный шанс вреден для самого игрока. Проблему нужно решать глубже, начиная с детских команд»
сегодня, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Тюкавина об игре форварда после травмы: «Костя вернулся на 70%. Считай, похоронил «Зенит» в Кубке – видно, вылил накопившуюся злость и «плюнул» в ворота. Он мечтает о трофее»
4 минуты назад
Бруну включил Роналду, Ди Натале, Погба, Пепе и Мату в команду мечты для игры 5 на 5
17 минут назад
«Айнтрахт» купил защитника сборной Японии U23 Косуги у «Юргордена» за 5,5 млн евро
22 минуты назадФото
Юрий Белоус: «Маловероятно, что ЧМ в США будет лучше российского. Россия – hospitality, дружелюбная, friendly. У нас все были в счастливом состоянии грогги, нигде не было такого фантастического приема»
34 минуты назад
Зенден про интервью Салаха: «Хочется, чтобы великий игрок уходил через парадный вход, а Мо словно пытался вышибить дверь черного хода. Он пошел против «Ливерпуля», тренера и фанатов»
42 минуты назад
«Челси» нравится тренер «Страсбура» Росеньор, но об уходе Марески речи пока нет
сегодня, 18:33
Грэм Сунесс: «МЮ» – один из 2-3 крупнейших клубов мира, но сейчас у них сложный период. Непонятно, чего ожидать от этого состава. Не думаю, что они попадут в топ-4»
сегодня, 18:28
Дмитрий Селюк: «Есть коллегиальная зависть: Артига 10 лет был в «Барсе», посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне. Карпину нужно 3 года и приобрести новую команду, а Франк приходит и делает»
сегодня, 18:20
Рэпер IceKeeper записал трек Save4Nov про сэйвы Сафонова в финале Межконтинентального кубка. Он поблагодарил Матвея-Мотю за новый трофей «ПСЖ» и сравнил с Д’Артаньяном
сегодня, 18:10
Кубок Испании. 1/16 финала. «Оуренсе» принимает «Атлетик», «Мурсия» против «Бетиса»
сегодня, 18:05Live