«Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят вернуться в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться». Веденеев о петербуржцах

Сергей Веденеев: с такими, как Глушенков, «Зениту» титул не выиграть.

Сергей Веденеев считает, что в «Зените» нет настоящего лидера.

– У «Зенита» нет никаких проблем с составом. У них все линии полностью закрыты. Но у них нет «стартера», который включит эту машину, чтобы она поехала. Должен быть какой-то игрок с характером. Или тренеру стоит быть более эмоциональным в раздевалке. Семак не такого плана. Даже если один раз крикнет матом, он не будет так все время делать. Семак 7 лет работает в команде, но в такой ситуации еще не был.

– Капитан Вильмар Барриос не тянет на роль лидера в «Зените»?

– Думаю, что нет. Вообще, должен быть свой лидер. Вряд ли кто-то из приезжих будет брать на себя эту роль. У них другие задачи.

Это не так работает, что «вот я буду лидером и начну всем пихать». Там должно быть сочетание качеств. Во-первых, ты должен сам своим примером показывать, что ты не боишься. Вот как Черников там [у «Краснодара»] убивался. Потому что там понятно, что Сперцян в таких стыках не может играть. А Черников… Пускай они проигрывают, пускай у него красная карточка, но он показывает всем. И зрители это видят, начинают это оценивать.

– Согласен.

– Для того, чтобы таким быть, обязательно нужна физическая сила. Вот как Акинфеев – от него энергия прет. Плюс характер. Он искренне не понимает, как можно не сыграть в подкате, не пойти в жесткую борьбу. Как только ты попадаешь в профессиональную команду, первым делом ты сталкиваешься с тем, что есть нейтральные мячи, которые нужно вырывать. В рамках правил, конечно. И тут нужна физическая сила и мотивация. Вот у Баринова она есть. Скорее всего, он зарядился у Семина. Потому что там вся работа была пронизана вот этими требованиями.

Акинфеев, Баринов… тот же Кордоба бесстрашный. У них физическая сила, соединенная с характером. А в «Зените» таких нет, чтобы они сами потащили за собой других.

– Вендел? Глушенков?

– Вот Вендел – подвижный и выносливый, появляется там, где его вообще не ждут, но он не влияет на партнеров.

Глушенков будет ходить по полю, а ему никто слова не скажет. Тренеры ему говорят: «Давай, Максим, возвращайся в оборону» – а он лицо недовольное сделает, демонстративно может не вернуться, потому что он смотрит на бразильцев, а те тоже не возвращаются в оборону.

Тут зависит не только от характера, но и от возможностей. Как мы уже раньше с вами вспоминали, Владимир Быстров говорил: «Если бы я возвращался в оборону, я бы не смог принести столько пользы в атаке». Поэтому разговор всегда идет о балансе.

Но если стоит задача занять только первое место, то с такими, как Глушенков, когда «могу подбежать, а могу и нет», или Быстров, когда он говорит, что «мне не надо возвращаться», команда никогда не будет чемпионом, – заявил экс-защитник «Зенита».