«Челси» предложил 8 млн евро за Н´Гессана – «Сент-Этьен» не продал 17-летнего форварда и хочет 12,5 млн. «Арсеналу» и «Брентфорду» игрок тоже интересен
«Челси» может подписать игрока сборной Франции U20.
«Челси» заинтересован в приобретении форварда «Сент-Этьена» Джильяна Н´Гессана.
По информации L’Equipe, лондонский клуб предложил 8 миллионов евро за трансфер 17-летнего нападающего, по получил отказ. Французы готовы отпустить игрока за 12,5 миллиона евро.
Контракт Н´Гессана с «Сент-Этьеном» рассчитан до 2027 года, футболист отказывается его продлевать. Помимо «Челси», интерес к Джильяну также проявляют «Арсенал» и «Брентфорд».
В текущем сезоне Н´Гессан провел 2 матча за основную команду «Сент-Этьена» и забил 1 гол. На его счету 7 игр в составе сборной Франции U20.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
