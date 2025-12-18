Кин о брате Майну в футболке «Свободу Кобби Майну»: «Иногда тебя окружают идиоты, особенно в семье. Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы, Кобби должен это усвоить»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жестко раскритиковал брата Кобби Майну.
Напомним, Джордан, брат полузащитника «Юнайтед» Кобби Майну, посетил матч команды в рамках АПЛ против «Борнмута» (4:4). Он надел футболку с надписью «Свободу Кобби Майну».
«Мы даже не должны обращать внимание на то, что вытворяет его брат-идиот. Потому что иногда тебя просто окружают идиоты, особенно в семье.
Ты приходишь после матча, и твой брат делает это... Если бы даже мой брат сделал это, я бы посмотрел на него и спросил: «Что ты делаешь?» У него [Кобби] контракт, и, вероятно, ему платят приличную зарплату. Ему 20 лет, что плохого в том, чтобы сидеть на скамейке и учиться своему ремеслу? Даже если ему не дают шансов – мы все через это проходили.
Иногда бывает, что тренер недоволен тобой, но все, что тебе нужно сделать, – это доказать, что он не прав. Каждый день у тебя есть шанс проявить себя перед тренером. Он [Майну] должен усвоить это.
Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы. У меня нет проблем с тем, чтобы игроки уходили в аренду, это может сработать, но иногда игроку сложнее всего пробиться в основной состав «Манчестер Юнайтед».
Даже если тренер говорит, что ты не выиграешь конкуренцию с Бруну, докажи, что он не прав!» – сказал Кин в подкасте Stick to Football.