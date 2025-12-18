  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кин о брате Майну в футболке «Свободу Кобби Майну»: «Иногда тебя окружают идиоты, особенно в семье. Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы, Кобби должен это усвоить»
0

Кин о брате Майну в футболке «Свободу Кобби Майну»: «Иногда тебя окружают идиоты, особенно в семье. Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы, Кобби должен это усвоить»

Рой Кин назвал брата Кобби Майну идиотом.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жестко раскритиковал брата Кобби Майну.

Напомним, Джордан, брат полузащитника «Юнайтед» Кобби Майну, посетил матч команды в рамках АПЛ против «Борнмута» (4:4). Он надел футболку с надписью «Свободу Кобби Майну».

«Мы даже не должны обращать внимание на то, что вытворяет его брат-идиот. Потому что иногда тебя просто окружают идиоты, особенно в семье. 

Ты приходишь после матча, и твой брат делает это... Если бы даже мой брат сделал это, я бы посмотрел на него и спросил: «Что ты делаешь?» У него [Кобби] контракт, и, вероятно, ему платят приличную зарплату. Ему 20 лет, что плохого в том, чтобы сидеть на скамейке и учиться своему ремеслу? Даже если ему не дают шансов – мы все через это проходили. 

Иногда бывает, что тренер недоволен тобой, но все, что тебе нужно сделать, – это доказать, что он не прав. Каждый день у тебя есть шанс проявить себя перед тренером. Он [Майну] должен усвоить это.

Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы. У меня нет проблем с тем, чтобы игроки уходили в аренду, это может сработать, но иногда игроку сложнее всего пробиться в основной состав «Манчестер Юнайтед». 

Даже если тренер говорит, что ты не выиграешь конкуренцию с Бруну, докажи, что он не прав!» – сказал Кин в подкасте Stick to Football. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...26399 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoКобби Майну
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРой Кин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Невеш может перейти в «МЮ» или «Ньюкасл» менее чем за 18 млн фунтов в январе. Рубен отказался продлевать контракт с «Аль-Хилалем»
8 минут назад
Черчесов о неудаче на Евро: «Россия набрала наглый ход, всех «прочесала» в отборе, кроме бельгийцев, но из-за COVID чемпионат перенесли. Мы не собирались 11 месяцев, а вернулись не теми»
17 минут назад
Заур Тедеев: «Никакие лимиты не нужны. Искусственный шанс вреден для самого игрока. Проблему нужно решать глубже, начиная с детских команд»
25 минут назад
Лапорта о «Реале»: «Им приходится говорить только о «Барсе», чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков»
35 минут назад
Боссы «МЮ» раздражены ошибками арбитров и хотят пообщаться с главой PGMOL Уэббом (Daily Mail)
47 минут назад
Энрике о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Мотя продемонстрировал не только свой профессионализм, но и характер. Я очень рад, что у «ПСЖ» есть три топ-вратаря»
50 минут назад
У Зидана есть устная договоренность о работе в сборной Франции после ЧМ-2026. Тренер не ведет переговоров ни с «Реалом», ни с английскими клубами
сегодня, 16:46
Месси – 34-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Палмер – 12-й, Хвича – 14-й, Райс – 15-й, Беллингем – 18-й, Винисиус – 22-й, Левандовски – 24-й, Куртуа – 30-й, Виртц – 36-й
сегодня, 16:43
Бруну про «МЮ»: «Я мечтал поднимать трофеи, но мое время тут прошло не так, как я хотел. Было два хороших предложения, я мог выбрать другой путь, но остался – надеюсь, в клубе это понимают»
сегодня, 16:35
Карпин о сэйвах Сафонова: «Матвей трудился на поле и за его пределами, изучал французский. Гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основе «ПСЖ»
сегодня, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер по ММА Кияшко о Дзюбе: «Влияние Артема на российский футбол колоссальное! В статистике и рекордах его фамилия почти всегда на 1-м месте. У него дух и характер чемпиона»
сегодня, 16:14
Попович – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Он опередил Кисляка, Глебова и Мойзеса
сегодня, 16:09
Лангле пропустит 2 месяца. У защитника «Атлетико» растяжение медиальной коллатеральной связки колена
сегодня, 15:55
Черчесов о ЧМ: «Аргентина матч открытия Саудовской Аравии проиграла, а мы выиграли 5:0, так что не такие уж они и слабые. С Уругваем была осечка, мы уже вышли в 1/8 финала и выдохнули»
сегодня, 15:48
Депутат Журова о Сафонове и Овечкине: «Александру было легче – его гражданство никто не оспаривал, ни в чем не обвинял. В Америке нет такой политизации спорта, как в Европе»
сегодня, 15:45
Семин сравнил сэйвы Сафонова и покер Аршавина «Ливерпулю»: «Значимые достижения, но Матвей выиграл трофей, который не брал ни один российский и советский футболист»
сегодня, 15:30
Отмену заключения Промеса рассмотрят в суде повторно в течение трех месяцев
сегодня, 14:58
Кафанов о Сафонове: «Можно добавить «Супергерой России» к заголовкам. Матвею хватило 4 матча, чтобы о нем заговорили во всем мире. Он уже стал первым номером в «ПСЖ»
сегодня, 14:56
Орлов о Дзюбе: «Он как играющий тренер, трудно представить «Акрон» без него. Артем очень полезен – двигает все, подсказывает, куда бежать»
сегодня, 14:33
Глава РФС Дюков о Сафонове: «Матвей показал, что игрок, выросший в РПЛ, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Желаю не останавливаться на достигнутом!»
сегодня, 14:10