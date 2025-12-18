  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Отношения клуба с Месси должны быть такими же, как у Джордана и Nike. Лучший спортсмен планеты будет нашим главным амбассадором»
6

Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Отношения клуба с Месси должны быть такими же, как у Джордана и Nike. Лучший спортсмен планеты будет нашим главным амбассадором»

Кандидат в президенты «Барселоны»: возвращение Месси принесет клубу много денег.

Кандидат в президенты «Барселоны» Марк Сирия высказался о желании вернуть Лионеля Месси в клуб. 

«Отношения Месси и «Барсы» должны быть такими же, как у Майкла Джордана и Nike. Они должны выходить за привычные рамки: от коммерческой и институциональной сфер клуба до спонсоров и развития игроков в «Ла Масии».

С лучшим игроком в истории клуба мы можем многое сделать и заработать много денег. Его возвращение домой необходимо, если мы хотим выйти из финансового положения, в котором находимся.

Речь не о том, чтобы убедить его воздвижением статуи [в его честь] или прощальным матчем. Речь идет о соглашении, которое сделает лучшего спортсмена планеты главным амбассадором «Барсы», – сказал Сирия. 

Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси – незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого»

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...28193 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМайкл Джордан
logoNike
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Левандовски согласен на снижение зарплаты ради продления контракта с «Барселоной» на год (Cadena SER)
3 минуты назад
Матч «Милана» с «Комо» пройдет в Перте – глава Серии А Симонелли подтвердил. Игру обслужат судьи из Азии – это было одним из требований АФК и австралийской федерации
15 минут назад
«Наполи» – «Милан» – 1:0. Нерес открыл счет. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
сегодня, 19:00Live
«Челси» предложил 8 млн евро за Н´Гессана – «Сент-Этьен» не продал 17-летнего форварда и хочет 12,5 млн. «Арсеналу» и «Брентфорду» игрок тоже интересен
сегодня, 18:58
«Шевалье подавлен и уязвим, а Сафонов голоден, он хочет его сожрать. Люка должен собраться, футбол – не для нытиков». Журналист Риоло о вратарях «ПСЖ»
сегодня, 18:45
Фанатам «Айнтрахта» запретили посещение 2 выездных матчей в еврокубках – они бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами на игре с «Барсой». Клуб выплатит 8000 евро
сегодня, 18:15
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
сегодня, 18:00Тесты и игры
Кин о брате Майну в футболке «Свободу Кобби Майну»: «Иногда тебя окружают идиоты, особенно в семье. Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы, Кобби должен это усвоить»
сегодня, 17:50
Невеш может перейти в «МЮ» или «Ньюкасл» менее чем за 18 млн фунтов в январе. Рубен отказался продлевать контракт с «Аль-Хилалем»
сегодня, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о Сафонове: «С удовольствием хотел бы увидеть его в «МЮ». Дай бог, чтобы у него появился шанс. Матвей – номер два после Акинфеева»
только что
Лига конференций. «Динамо» Киев принимает «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» играет против КуПС, «Фиорентина» – с «Лозанной»
7 минут назадLive
Хаманн о Карле: «В его игре есть много сходств с Месси, но не стоит сравнивать его с тем, кто доминировал в футболе 15 лет. Мусиале придется очень постараться, чтобы вытеснить Леннарта»
12 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Оуренсе» принимает «Атлетик», «Мурсия» против «Бетиса»
14 минут назадLive
«Милану» интересен 41-летний Силва. Аллегри готов подписать защитника на полгода, но бразилец хочет в Англию (Бруно Андраде)
30 минут назад
«Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят идти в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться». Веденеев о петербуржцах
42 минуты назад
Агент Тюкавина об игре форварда после травмы: «Костя вернулся на 70%. Считай, похоронил «Зенит» в Кубке – видно, вылил накопившуюся злость и «плюнул» в ворота. Он мечтает о трофее»
43 минуты назад
Бруну включил Роналду, Ди Натале, Погба, Пепе и Мату в команду мечты для игры 5 на 5
56 минут назад
«Айнтрахт» купил защитника сборной Японии U23 Косуги у «Юргордена» за 5,5 млн евро
сегодня, 19:11Фото
Юрий Белоус: «Маловероятно, что ЧМ в США будет лучше российского. Россия – hospitality, дружелюбная, friendly. У нас все были в счастливом состоянии грогги, нигде не было такого фантастического приема»
сегодня, 18:59