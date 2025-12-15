  • Спортс
  Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Явный фол на пенальти. Думаю, арбитр посчитал контакт недостаточным – тогда ВАР не вмешивается, это интерпретация»
Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Явный фол на пенальти. Думаю, арбитр посчитал контакт недостаточным – тогда ВАР не вмешивается, это интерпретация»

Экс-судья о падении Винисиуса: явный фол – это должен был быть пенальти.

Бывший судья Павел Фернандес разобрал момент с падением вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в штрафной «Алавеса».

«Мадрид» в воскресенье обыграл в гостях «Алавес» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги. В пользу «Реала» не назначили пенальти после падения Винисиуса в штрафной соперника в конце второго тайма. Встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура.

«Науэль Теналья коснулся голени Винисиуса, совершив, на мой взгляд, явный фол на пенальти.

Но почему Гарсия Вердура не назначил одиннадцатиметровый удар? У меня две теории. Первая – арбитр не видел контакта и подумал, что Винисиус снова симулировал в штрафной. Вторая – он видел контакт, но посчитал, что этого недостаточно для назначения пенальти.

Я считаю, что это второй вариант, и я объясню почему. В подобных ситуациях арбитр ВАР спрашивает судью на поле: «Что ты видел?» Если бы арбитр ответил, что контакта не было и Вини упал, вмешательство ВАР было бы очевидным, потому что рефери неправильно оценил бы ситуацию, так как контакт был явным и очевидным.

Поэтому я склоняюсь скорее ко второй возможности. Считаю, что Гарсия Вердура сказал своему коллеге Пабло Гонсалесу Фуэртесу в комнате ВАР, что он видел контакт, но не посчитал его достаточным для назначения пенальти. В таких случаях, поскольку это вопрос интерпретации судьи на поле, ВАР обычно не вмешивается.

Все это отвечает на самый часто задаваемый вчера вечером вопрос: почему не вмешался ВАР? Как я уже сказал: больше футбола и меньше симуляций», – сказал Фернандес.

«Если бы Винисиус не симулировал так часто, чаще зарабатывал бы пенальти. Даже в Китае знают, что он за игрок. Судьи с подозрением относятся к таким». Экс-судья Фернандес о вингере «Реала»

