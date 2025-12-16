Водитель, наехавший на людей во время парада «Ливерпуля», приговорен к 21 году и 6 месяцам тюрьмы. 134 человека пострадали из-за наезда

Обвиняемый в наезде на людей во время парада «Ливерпуля» получил 21 год тюрьмы.

Обвиняемый по делу о наезде на людей во время чемпионского парада «Ливерпуля » приговорен к 21 году и шести месяцам тюремного заключения.

В конце мая автомобиль врезался в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время праздничного парада в честь победы команды в Английской премьер‑лиге. Вскоре полиция сообщила, что подозреваемый – 53-летний белый британец, при этом происшествие не связывают с терроризмом.

Во время слушания в сентябре бывший спецназовец Королевской морской пехоты Пол Дойл заявил, что он что невиновен по каждому из предъявленных обвинений, однако в ноябре он признал вину .

Сегодня Дойла приговорили к тюремному заключению. Также ему запретили управлять автомобилем на срок 16 лет и 10 месяцев. В результате действий мужчины пострадали 134 человека, однако обвинения касались 29 пострадавших. Возраст этих потерпевших – от 6 месяцев до 77 лет.

В решении суда говорится, что «гнев полностью овладел» Дойлом.