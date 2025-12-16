Гюлер – 71-й в списке лучших игроков года от The Guardian. Бернарду – 72-й, Родри – 74-й, Мбемо – 77-й, Кунде – 80-й, Йылдыз – 89-й, Леау – 91-й, Нойер – 94-й, Антони – 97-й, Гризманн – 100-й
The Guardian начала публиковать список лучших футболистов 2025 года.
Британская газета составила традиционный список 100 лучших игроков года и будет публиковать его отдельными частями. Рейтинг составлялся по итогам голосования жюри, в которое вошли журналисты, тренеры и экс-футболисты. Каждый из них составлял свой топ-100, где футболист, занявший первое место получал 40 баллов, а игрок с 40-го места – одно очко.
Места с 100-го по 71-е в итоговом рейтинге заняли:
100. Антуан Гризманн («Атлетико»);
99. Федерико Димарко («Интер»);
98. Трент Александер-Арнолд («Реал» / «Ливерпуль»);
97. Антони («Бетис»);
96. Микки ван де Вен («Тоттенхэм»);
95. Мэйсон Гринвуд («Марсель»);
94. Мануэль Нойер («Бавария»);
93. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);
92. Дин Хейсен («Реал» / «Борнмут»);
91. Рафаэл Леау («Милан»);
90. Микель Мерино («Арсенал»);
89. Кенан Йылдыз («Ювентус»);
88. Энтойн Семеньо («Борнмут»);
87. Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»);
86. Нико Пас («Комо»);
85. Алекс Гримальдо («Байер»);
84. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
83. Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»);
82. Ник Вольтемаде («Ньюкасл» / «Штутгарт»);
81. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»);
80. Жюль Кунде («Барселона»);
79. Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити»);
78. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
77. Бриан Мбемо («Манчестер Юнайтед» / «Брентфорд»);
76. Жоао Педро («Челси»);
75. Жереми Доку («Манчестер Сити»);
74. Родри («Манчестер Сити»);
73. Кевин де Брюйне («Наполи» / «Манчестер Сити»);
72. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
71. Арда Гюлер («Реал»).