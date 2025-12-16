Гюлер – 71-й в списке лучших игроков года от The Guardian. Бернарду – 72-й, Родри – 74-й, Мбемо – 77-й, Кунде – 80-й, Йылдыз – 89-й, Леау – 91-й, Нойер – 94-й, Антони – 97-й, Гризманн – 100-й

Гюлер, Бернарду, Нойер и Гризманн вошли в топ-100 футболистов года от The Guardian.

The Guardian начала публиковать список лучших футболистов 2025 года.

Британская газета составила традиционный список 100 лучших игроков года и будет публиковать его отдельными частями. Рейтинг составлялся по итогам голосования жюри, в которое вошли журналисты, тренеры и экс-футболисты. Каждый из них составлял свой топ-100, где футболист, занявший первое место получал 40 баллов, а игрок с 40-го места – одно очко.

Места с 100-го по 71-е в итоговом рейтинге заняли:

100. Антуан Гризманн («Атлетико »);

99. Федерико Димарко («Интер »);

98. Трент Александер-Арнолд («Реал» / «Ливерпуль »);

97. Антони («Бетис»);

96. Микки ван де Вен («Тоттенхэм»);

95. Мэйсон Гринвуд («Марсель»);

94. Мануэль Нойер («Бавария»);

93. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);

92. Дин Хейсен («Реал» / «Борнмут»);

91. Рафаэл Леау («Милан»);

90. Микель Мерино («Арсенал»);

89. Кенан Йылдыз («Ювентус»);

88. Энтойн Семеньо («Борнмут»);

87. Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»);

86. Нико Пас («Комо»);

85. Алекс Гримальдо («Байер»);

84. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

83. Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»);

82. Ник Вольтемаде («Ньюкасл» / «Штутгарт»);

81. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»);

80. Жюль Кунде («Барселона»);

79. Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити»);

78. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

77. Бриан Мбемо («Манчестер Юнайтед» / «Брентфорд»);

76. Жоао Педро («Челси»);

75. Жереми Доку («Манчестер Сити»);

74. Родри («Манчестер Сити»);

73. Кевин де Брюйне («Наполи» / «Манчестер Сити»);

72. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

71. Арда Гюлер («Реал»).