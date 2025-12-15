  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Если бы Винисиус не симулировал так часто, чаще зарабатывал бы пенальти. Даже в Китае знают, что он за игрок. Судьи с подозрением относятся к таким». Экс-судья Фернандес о вингере «Реала»
«Если бы Винисиус не симулировал так часто, чаще зарабатывал бы пенальти. Даже в Китае знают, что он за игрок. Судьи с подозрением относятся к таким». Экс-судья Фернандес о вингере «Реала»

Экс-судья Фернандес: Винисиус слишком часто симулирует.

Бывший испанский судья Павел Фернандес связал нежелание арбитров свистеть после фолов на Винисиусе Жуниоре с частыми симуляциями вингера «Реала».

«Мадрид» в воскресенье обыграл в гостях «Алавес» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги. В пользу «Реала» не назначили пенальти после падения Винисиуса в штрафной соперника в конце второго тайма. Встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура.

«Если бы Винисиус не так часто симулировал в штрафной, он бы чаще зарабатывал пенальти. Даже в Китае это знают: Винисиус – игрок, который постоянно ищет пенальти.

Вполне естественно испытывать подозрение, и судьи с отличной памятью с подозрением относятся к игрокам, которые охотно симулируют, пытаясь заработать пенальти.

К сожалению, мы часто лишаемся великолепных футбольных моментов, голевых шансов, забитых мячей из-за игроков, которые сдаются, перестают бороться в эпизоде, вместо этого при первой же возможности пытаются заработать пенальти», – сказал Фернандес.

