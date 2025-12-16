  • Спортс
Дембеле – лучший игрок 2025 года по версии IFFHS. Лучшим молодым футболистом признали Ямаля

IFFHS признала Усмана Дембеле лучшим игроком 2025 года.

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала итоговый рейтинг футболистов, претендовавших на награду по версии организации. Француз занял первое место, набрав 153 очка. Второе место занял 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (97 очков), третье – Харри Кейн (62 очка).

Лучшим молодым игроком 2025 года признан Ямаль.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт IFFHS
