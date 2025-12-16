Дембеле – лучший игрок 2025 года по версии IFFHS. Лучшим молодым футболистом признали Ямаля

IFFHS признала Усмана Дембеле лучшим игроком 2025 года.

Вингер «ПСЖ » Усман Дембеле признан лучшим игроком года по версии IFFHS .

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала итоговый рейтинг футболистов, претендовавших на награду по версии организации. Француз занял первое место, набрав 153 очка. Второе место занял 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (97 очков), третье – Харри Кейн (62 очка).

Лучшим молодым игроком 2025 года признан Ямаль.

