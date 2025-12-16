«Аякс» подписал Томиясу до конца сезона. Экс-защитник «Арсенала» был без клуба с июля
Такехиро Томиясу перешел в «Аякс».
«Аякс» объявил о переходе бывшего защитника «Арсенала» Такехиро Томиясу.
Соглашение с 27-летним японским футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Томиясу находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Арсеналом» в июле. Защитник проходил восстановление после операции на колене в феврале и недавно возобновил тренировки.
