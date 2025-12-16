Алонсо о деле Негрейры: «Разделяю позицию «Реала», правда должна быть раскрыта ради блага футбола. Нельзя считать это нормой»

Алонсо о деле Негрейры: нельзя считать случившееся нормой.

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо высказался о расследовании по «делу Негрейры ».

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

– Мы разделяем позицию клуба и президента [Флорентино Переса]. Самое главное, чтобы ради блага футбола правда о случившемся была раскрыта.

– Как вы оцениваете заявление арбитров в отношении «Реала»?

– Каждый вправе защищать свои интересы. Тот, кто чувствует себя обиженным, должен высказаться. Именно так мы и поступаем.

– Титулы «Барсы» запятнаны?

– Нет, нет. Я не собираюсь об этом говорить.

– Отличается ли судейство [в Испании] от других лиг?

– В каждой лиге бывают разные ошибки. Все люди ошибаются.

Но этот случай необходимо расследовать. То, что произошло, просто поражает. Поэтому узнать правду очень важно. Это ненормально, нельзя воспринимать это как норму, – сказал Алонсо на пресс-конференции перед матчем Кубка Испании против «Талаверы».