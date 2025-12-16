  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Премию Пушкаша выиграл Монтьель из «Индепендьенте» – он забил ударом через себя из-за пределов штрафной. Аргентинец опередил Райса, Ямаля, Алеррандро
Премию Пушкаша выиграл Монтьель из «Индепендьенте» – он забил ударом через себя из-за пределов штрафной. Аргентинец опередил Райса, Ямаля, Алеррандро

ФИФА признала лучшим голом года удар через себя из-за пределов штрафной.

Вингер «Индепендьенте» Сантьяго Монтьель выиграл премию Пушкаша.

ФИФА наградила аргентинца за самый красивый гол прошлого сезона. 11 мая 2025 года Монтьель забил в ворота «Индепендьенте Ривадавия» ударом через себя из-за пределов штрафной. Гол можно изучить по ссылке на сайте ФИФА или на странице в X.

Среди прочих Монтьель опередил Алеррандро из ЦСКА (гол «Крузейро» за «Виторию» 19 августа 2024-го), Ламина Ямаля (гол «Барселоны» «Эспаньолу» 15 мая 2025 года) и Деклана Райса (гол «Реалу» за «Арсенал» 8 апреля 2025 года). Список всех претендентов можно изучить здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
