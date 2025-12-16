Премию Пушкаша выиграл Монтьель из «Индепендьенте» – он забил ударом через себя из-за пределов штрафной. Аргентинец опередил Райса, Ямаля, Алеррандро
ФИФА признала лучшим голом года удар через себя из-за пределов штрафной.
Вингер «Индепендьенте» Сантьяго Монтьель выиграл премию Пушкаша.
ФИФА наградила аргентинца за самый красивый гол прошлого сезона. 11 мая 2025 года Монтьель забил в ворота «Индепендьенте Ривадавия» ударом через себя из-за пределов штрафной. Гол можно изучить по ссылке на сайте ФИФА или на странице в X.
Среди прочих Монтьель опередил Алеррандро из ЦСКА (гол «Крузейро» за «Виторию» 19 августа 2024-го), Ламина Ямаля (гол «Барселоны» «Эспаньолу» 15 мая 2025 года) и Деклана Райса (гол «Реалу» за «Арсенал» 8 апреля 2025 года). Список всех претендентов можно изучить здесь.
Что делать с Хаби Алонсо?35242 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости