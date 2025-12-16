Гендиректор «Ростова» о решении Верховного суда Швейцарии: «Если Норманн не заплатит компенсацию, это сделает его клуб. Приятный прецедент для России в нынешних реалиях»

Директор «Ростова»: если Норманн не выплатит компенсацию, это сделает его клуб.

Генеральный директор «Ростова » Игорь Гончаров прокомментировал решение Верховного суда Швейцарии по делу Матиаса Норманна .

Летом 2023 года, играя в аренде за «Динамо», Норманн в одностороннем порядке расторг соглашение с «Ростовом» и перешел в «Аль-Раэд » из чемпионата Саудовской Аравии. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за нарушение при расторжении контракта в размере более 3 млн евро, а также 5% годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты.

Верховный суд Швейцарии также не счел доводы игрока убедительными. Дальнейшее обжалование для Норманна процессуально невозможно .

«Наконец‑то эта история закончилась. Единственное, осталось получить денежные средства. В какой срок это будет происходить – никто не знает.

Если сам Норманн не заплатит, исполнителем будет выступать тот клуб, в котором он играет на данный момент. В такой ситуации его клубу придется платить в обязательном порядке.

Прецедент для России очень приятный в нынешних реалиях», – сказал Гончаров.

Летом этого года Норманн перешел в катарскую «Аль-Саилию».