Жена Семака: я не обиделась на Мюнхен, у меня нет такой функции мозга.

Анна Семак , жена тренера «Зенита » Сергея Семака , объяснила свои посты о поездке в Мюнхен.

Ранее Анна поделилась впечатлениями от шествия Крампусов в Мюнхене, а также рассказала, что ее и Сергея недавно задержали в аэропорту Мюнхена из-за покупок: «Заставили заплатить штраф, принудили оставить купленное. На рейс мы опоздали, потеряв билеты».

«Тем временем админы в телеграм-канале заблокировали рекордное количество неадекватного народа.

Все судят по своим страстям. Я не обиделась на Мюнхен. У меня просто нет такой функции мозга.

Дело не в деньгах, а в пережитом стрессе. В оказанном давлении. Не хочется возвращаться туда, где были прожиты такие переживания», – написала Семак в инстаграме.