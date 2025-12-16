Анна Семак о задержании в аэропорту: «Я не обиделась на Мюнхен – у меня нет такой функции мозга. Дело не в деньгах, а в пережитом стрессе. Неадекватный народ в телеграме заблокирован»
Жена Семака: я не обиделась на Мюнхен, у меня нет такой функции мозга.
Анна Семак, жена тренера «Зенита» Сергея Семака, объяснила свои посты о поездке в Мюнхен.
Ранее Анна поделилась впечатлениями от шествия Крампусов в Мюнхене, а также рассказала, что ее и Сергея недавно задержали в аэропорту Мюнхена из-за покупок: «Заставили заплатить штраф, принудили оставить купленное. На рейс мы опоздали, потеряв билеты».
«Тем временем админы в телеграм-канале заблокировали рекордное количество неадекватного народа.
Все судят по своим страстям. Я не обиделась на Мюнхен. У меня просто нет такой функции мозга.
Дело не в деньгах, а в пережитом стрессе. В оказанном давлении. Не хочется возвращаться туда, где были прожиты такие переживания», – написала Семак в инстаграме.
