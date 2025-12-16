Лапорта о словах Переса про «дело Негрейры»: «У «Реала» острый барселонит, он заложен в самом сердце мадридизма. Нас это устраивает»

Жоан Лапорта: у «Реала» острый барселонит.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слова главы «Реала » Флорентино Переса о деле Негрейры .

Ранее Перес, говоря о расследовании, заявил : «Совершенно непонятно, почему официальные органы оставили «Реал» в одиночестве в этой борьбе. Как мы можем забыть о крупнейшем скандале в истории футбола? Как могут RFEF и Ла Лига вести себя подобным образом?»

«Раньше у них был барселонит, но теперь это острый барселонит (неологизм для обозначения чрезмерной одержимости или даже болезненной фиксации на «Барселоне»; придуман по аналогии с названиями болезни, диагнозами – Спортс’‘). Я вижу, что барселонит заложен в самом сердце мадридизма», – сказал глава каталонского клуба.

Отвечая на вопрос о том, как изменилась риторика Переса в отношении «Барсы» за последний год, Лапорта заявил: «Спросите их. Я вижу, что у них острый барселонит, и это нас вполне устраивает. Это означает, что они больше беспокоятся о нас, чем о том, о чем им действительно нужно беспокоиться».

Лапорта о том, что в «Реале» часто говорят о «Барсе»: «У них «барселонит». Мы не ходим по собраниям и не говорим о «Мадриде»