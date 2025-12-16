Мусиала провел часть тренировки в общей группе «Баварии» – спустя 164 дня после перелома

Джамал Мусиала вернулся в общую группу «Баварии» после травмы.

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала тренировался в общей группе впервые после травмы.

В начале Мусиала получил перелом малой берцовой кости после столкновения с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой в матче 1/4 финала клубного ЧМ против «ПСЖ» (0:2).

Сегодня, спустя 164 дня восстановления, хавбек впервые провел часть тренировки в общей группе «Баварии». Вместе с командой Мусиала выполнил разминку и часть упражнений, после чего продолжил тренироваться по индивидуальной программе.