  • Асенсио передразнил фанатов «Алавеса», скандировавших ему «Подонок, убирайся из Витории» на матче с «Реалом». Тчуамени пытался успокоить защитника
3

Рауль Асенсио прередразнивал оскорблявших его фанатов «Алавеса».

Защитника «Реала» Рауля Асенсио вновь оскорбляли с трибун во время матча с «Алавесом».

В воскресенье «Реал» обыграл «Алавес» на выезде в 16-м туре Ла Лиги (2:1).

Во время матча болельщики Алавеса скандировали: «Асенсио, подонок, убирайся из Витории». Защитник «Реала» стал передразнивать болельщиков, его попытался успокоить Орельен Тчуамени. Момент был показан в программе El Dia Despues в эфире Mоvistar.

Под твитом с видеофрагментом на странице программы Асенсио оставил комментарий: «Отличная игра. +3». Кроме того, футболист ответил на публикацию Movistar с осуждением оскорблений на матчах Ла Лиги: «Согласен».

Асенсио оскорбляют на многих стадионах Испании на фоне дела о распространении секс-видео с несовершеннолетней. Обе потерпевших отозвали обвинения в отношении игрока «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
