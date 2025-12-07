Лапочкин об удалении у «Акрона» в матче с «Зенитом»: «Рука отставлена, попадает в лицо – это фол. Следующим касанием Педро мог забивать»

Лапочкин об удалении Неделчару: отставленная рука попадает в лицо Педро – это фол.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поддержал решение судьи Павла Кукуяна удалить защитника «Акрона » Ионуца Неделчару в матче РПЛ с «Зенитом » (0:2).

«Тут много аспектов. Важно понять, когда была передача, когда было первое касание того партнера, кто дает передачу. Это очень важно остановить в этот момент. А дальше определить, какие крайние точки у нападающих.

Все это делает человек, нужно это понимать. У нас нет никакой полуавтоматической системы. Пока ее нет, потому что технология ушла. Только с одного ракурса можно что‑то понять.

Мы видим, что рука отставлена, попадает в лицо. Это фол. Мы видим, что в кадре нет судьи, это самое страшное. Павел [Кукуян] отстал на 13-й минуте, к сожалению. ВАР посчитал, что это фол. Если фол, то следующим касанием Педро мог забивать и вне игры тоже нет. Нам остается только довериться», — сказал Лапочкин.