«Неделчару случайно попал локтем в голову Педро – не было удаления по-футбольному. Можно было обойтись предупреждением». Хомуха об удалении защитника «Акрона»

Дмитрий Хомуха: Неделчару случайно попал локтем в голову Педро.

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал удаление защитника «Акрона» Ионуц Неделчару в первом тайме матча Мир РПЛ против «Зенит » (0:2) за удар Педро за удар рукой в лицо.

«По духу футбола в моменте с удалением защитника «Акрона» Ионуца Неделчару не было откровенной грубости.

Он чисто случайно попал локтем в голову Педро. Трактовка арбитров позволяет в этой ситуации наказать игрока красной карточкой, но по-футбольному там не было явного удаления.

В этом моменте можно было спокойно обойтись предупреждением», – сказал Дмитрий Хомуха.

«Акрон» просит отменить красную Неделчару: «Кукуян неверно оценил – не было преднамеренных движений рукой. Хотим, чтобы неоднозначное судейство не превращалось в тенденцию»