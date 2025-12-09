«Неделчару случайно попал локтем в голову Педро – не было удаления по-футбольному. Можно было обойтись предупреждением». Хомуха об удалении защитника «Акрона»
Дмитрий Хомуха: Неделчару случайно попал локтем в голову Педро.
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал удаление защитника «Акрона» Ионуц Неделчару в первом тайме матча Мир РПЛ против «Зенит» (0:2) за удар Педро за удар рукой в лицо.
«По духу футбола в моменте с удалением защитника «Акрона» Ионуца Неделчару не было откровенной грубости.
Он чисто случайно попал локтем в голову Педро. Трактовка арбитров позволяет в этой ситуации наказать игрока красной карточкой, но по-футбольному там не было явного удаления.
В этом моменте можно было спокойно обойтись предупреждением», – сказал Дмитрий Хомуха.
«Акрон» просит отменить красную Неделчару: «Кукуян неверно оценил – не было преднамеренных движений рукой. Хотим, чтобы неоднозначное судейство не превращалось в тенденцию»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
