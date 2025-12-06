«Акрон» остался в меньшинстве против «Зенита» на 14-й минуте – Неделчару отмахнулся от Педро, выбегавшего к воротам. Кукуян удалил защитника после ВАР
«Акрон» остался вдесятером против «Зенита» на начале матча.
Защитник «Акрона» Ионуц Неделчару получил прямую красную карточку на 14-й минуте игры с «Зенитом» (0:0, первый тайм).
Румынский игрок отмахнулся и задел рукой лицо Педро за пределами штрафной. Бразилец мог выбегать один на один с вратарем.
Главный судья Павел Кукуян, посмотрев повтор эпизода, удалил Неделчару. Арбитры также определили, что в момент передачи Педро не находился в офсайде.
Изображения: кадры из трансляции «Мач ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
