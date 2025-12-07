Орлов об удалении Неделчару в матче с «Зенитом»: «Может, стоило показать желтую, но фол-то в любом случае был! Игрок помешал Педро, который выходил один на один»

Орлов об удалении «Акрона» в матче с «Зенитом»: может, стоило показать желтую.

Комментатор Геннадий Орлов высказался об удалении защитника «Акрона » Ионуца Неделчару на 14-й минуте матча Мир РПЛ с «Зенитом » (0:2).

«Конечно, сложно делать глобальные выводы по этому матчу, потому что «Акрон» 80 минут играл в меньшинстве. Справедливо ли удаление Неделчару? Может быть, стоило показать и желтую карточку. Тут, как говорится, на усмотрение судьи. Кукуян рассудил вот так. Но фол-то в любом случае был!

Игрок гостей помешал Педро , который выходил один на один с голкипером. В любом случае результат закономерен. Мне понравился и настрой «Зенита», и физическое состояние. Они вышли на матч отмобилизованными», – сказал Орлов.