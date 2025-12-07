Тедеев об удалении у «Акрона» в игре с «Зенитом»: «Судьи должны понимать, что в футболе много единоборств и нет явного желания нарушить правила. Нужно разбираться согласно духу игры»

Заур Тедеев высказался об удалении у «Акрона» в игре с «Зенитом».

Главный тренер «Акрона » Заур Тедеев прокомментировал решение Павла Кукуяна удалить Ионуца Неделчару за попадание рукой в лицо Педро дос Сантосу в 1-м тайме игры с «Зенитом» (0:2) в Мир РПЛ .

– С учетом того, что остались в меньшинстве в первом тайме, команда сделала максимум?

– Нет. Если говорить о максимуме, то нужно говорить хотя бы о возможности спасти матч. Были моменты и ситуации, особенно во втором тайме. Тогда футболисты показали правильный подход к игре, стали рисковать, меньше садиться в пятерку [в обороне]. Второй тайм удался, могли зацепиться за что‑либо. При всем при этом нужно понимать, что играли против «Зенита ».

– Что скажете про красную карточку?

– То, что не было плохих намерений, – это безусловно. То, что Неделчару в какой‑то степени проиграл позицию и догонял игрока, – это так. Не думаю, что был настолько опасный момент. Но в любом случае нужно посмотреть со стороны, внимательно оценить ситуацию с разных ракурсов и правильно к этому подойти.

Считаю, что футболисты в тех или иных ситуациях пытаются использовать руки, стараются выиграть инициативу. Оценивать момент нужно уже после, когда ты его посмотришь. И самое главное – подбирать трактовки. Нужно разбираться, как их правильно подбирать согласно духу игры. И прежде всего [это нужно] судьям, потому что они должны понимать, что футбол – тот вид спорта, где есть множество единоборств и нет явного желания нарушить правила, – сказал Тедеев.