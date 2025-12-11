«Ман Сити» победил «Реал» впервые за пять матчей

«Ман Сити» обыграл «Реал» впервые с 2023 года.

«Манчестер Сити » прервал серию неудачных матчей против «Реала ».

Команда Пепа Гвардиолы одолела мадридцев в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 2:1.

В последний раз до этого дня «горожане» побеждали команду из столицы Испании в мае 2023 года. После этого – ничья и три поражения подряд (в том числе по пенальти).