«Ман Сити» победил «Реал» впервые за пять матчей
«Ман Сити» обыграл «Реал» впервые с 2023 года.
«Манчестер Сити» прервал серию неудачных матчей против «Реала».
Команда Пепа Гвардиолы одолела мадридцев в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 2:1.
В последний раз до этого дня «горожане» побеждали команду из столицы Испании в мае 2023 года. После этого – ничья и три поражения подряд (в том числе по пенальти).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
