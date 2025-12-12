Что у «Реала» правда получилось.

Мадридский «Реал» проиграл «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу» (1:2). Матч позиционировался как решающий для будущего Хаби Алонсо. В случае явного провала его могли убрать уже сейчас.

Несмотря на поражение, игру «Мадрида» точно нельзя назвать слабой. Хозяева были лучше в стартовом рисунке и заслужили большего по итогам.

«Мадрид» использовал акцентированные 4-4-2 с Винисиусом в атаке, а Джудом Беллингемом – слева. Команду продолжают терзать травмы в защите. На этот матч остались только не набравший форму Антонио Рюдигер и молодой Рауль Асенсио. Правый фланг снова прикрывал Феде Вальверде. Два сюрприза в полузащите – Дани Себальос и Родриго. В атаке без получившего травму Килиана Мбаппе стартовал Гонсало Гарсия.

Пеп в прошлом туре ЛЧ обжегся с ротацией , заменил почти весь состав и получил 0:2 от «Байера». Признал ошибку и в этот раз отказался от экспериментов. Полностью сохранил основу из последнего матча АПЛ с «Сандерлендом». Из запасных в нее вклинивается максимум Тиджани Рейндерс. На «Бернабеу» голландец остался в запасе.

Первый тайм – классический футбол эры Анчелотти против «Сити»

Стартовый план «Реала» практически полностью дублировал подход Карло Анчелотти к матчам с «Сити».

4-4-2 с Винисиусом не на фланге, а в атаке – чтобы максимизировать угрозы в игре на пространстве. Компактные средний блок вместо высокого прессинга – опять же с целью отбирать и атаковать на скорости. Сюда же хорошо вписывается возвращение Родриго в старт – и даже Дани Себальос в пару с Орельеном Тчуамени. Именно с таким центром «Реал» обыграл «Сити» в прошлом сезоне.

Те матчи точно стали важной точкой опоры. «Мадрид» постарался сыграть максимально близким образом. Вопрос трактовок – кто был инициатором? Сам Хаби, посчитавший те игры отличным пособием, либо футболисты, потребовавшие знакомый удобный базис.

Задумка работала. «Реал» передавал мяч, надежно оборонялся и выстреливал контратаками, их с максимальной скоростью насыщали четыре игрока, а то и больше.

Гол «Реала» вытекал из логики матча. А вот ответ «Сити» в конце тайма был скорее следствием отдельных эпизодов: «Мадрид» достойно провел большую часть тайма и был лучше по стартовым планам, но так провалил концовку, что мог уйти на перерыв и с 1:3.

Важным следствием переворота в конце первой половины стала смена задач. Передача мяча, контроль соперника и собственные скоростные атаки – рабочий вариант при ничейном или положительном счете. А вот когда проигрываешь, так уже не сыграешь. Второй тайм ожидаемо получился совсем другим.

Второй тайм проверил позиционную атаку «Реала» – моменты пришли только в концовке

Владение во втором тайме 60% на 40% в пользу «Реала». В первой половине у «Мадрида» было всего 43%. Значимый сдвиг, который проверил хозяев в режиме игры первым номером.

Стадия позиционной атаки у «Реала» была сыровата даже до кризиса, из-за которого зашаталось кресло Алонсо. Частый рисунок: команда выстраивается в запланированную структуру, но пасует слишком осторожно и предсказуемо. Скорее удушает, чем взламывает.

Структура прослеживалась и в этот раз. Тчуамени спускался к центральным защитникам, два полузащитника в центре для продвижения и пятерка впереди (кстати, классика Хаби времен «Байера», пускай без мяча «Реал» не использовал тройку).

В таком рисунке команда Алонсо не выглядела эффективной. Давили почти без остроты и допускали контратаки.

Серьезный шанс на позитивный результат появился в последние 20-25 минут. Хаби насытил штрафную атакующими игроками, а футболисты чаще обращались к подачам. За финальные минуты сделали девять навесов, хотя за 70 минут до этого было суммарно 11. Нанесли девять ударов против семи за 70 минут до.

С одной стороны, такой навал был отражением отчаяния. С другой – вполне мог принести минимум ничью. Моменты после подач были опасными, они даже толкнули Пепа к тому, чтобы выпустить третьего центрального защитника на последние минуты.

Пеп по-прежнему ищет идеальный вариант прессинга. Автобус как план Б – остается

На старте сезона «Сити» взял за основу классику «Ливерпуля» – с прессингом в схеме 4-3-3 и узкой тройкой атаки. Влияние Пепейна Лейндерса, многолетнего помощника Юргена Клоппа, он с этого сезона в штабе Пепа.

В последних играх «Сити» отходит от этой модели. Против «Ливерпуля» в АПЛ была спецадаптация: прессинг в схеме 4-4-2 с ромбом в центре и свободой для Ибраима Конате в начале розыгрышей. Возможно, Лейндерс тоже приложил руку, зная все про состав соперника и качества Конате конкретно.

На «Бернабеу» Пеп предложил новый вариант. Схему 4-3-3 сохранили, но в атакующей тройке «Сити» теперь не Эрлинг Холанд и пара вингеров (как вариант клопповского «Ливерпуля»), а Холанд и пара полузащитников.

Вингеры – рядом с опорником Нико Гонсалесом перекрывают центр. Не существенное, но все равно важное отличие.

Впервые эту модель «Сити» применил на «Байере». Получилась классическая подстава от Пепа. Запасные не просто вышли в странном сочетании, а еще получили сырую идею в комплекте – провалились. В пропущенных мячах большую роль сыграл именно прессинг.

В этот раз «Сити» давил лучше. Не уничтожали «Мадрид» с помощью прессинга, но сыгранность помогала лучше распознавать моменты для начала давления.

Что интересно, в той же схеме «Сити» защищался позиционно – во втором тайме, когда начал устраивать счет, когда можно было отдать владение.

Минус такой схемы: соперник получает много пространства на флангах. «Мадрид» начал активно его задействовать. В ход пошли навесы. За весь второй тайм – 11 штук. С 70-й минуты – девять. Объем в какой-то момент начал трансформироваться в остроту. Самый яркий эпизод – удар Эндрика в перекладину.

Реакция Пепа – классическая по сезону. Выход Натана Аке и переход на пятерку защитников.

Сработало как успокоительное. «Мадрид» продолжал вешать, но теперь подающие получали меньше времени на подготовку. «Сити» уверенно с ними справлялся. После выхода Аке допустили только один удар по воротам – дальний и к тому же заблокированный, это еще одна польза от дополнительного защитника на поле.

Фланг О’Райли и Доку – суперсила «Сити». С ней «Реал» не справился

В позиционных атаках «Сити» расставлялся в стиле классического «Реала» последних лет, до прихода Алонсо. Вместо позиционной структуры – стягивание большой группы игроков к какой-то из зон. Вместо заполнения пространства – упор на численный перевес и розыгрыши накоротке. Это новая идея Пепа, она особенно круто сработала с «Ливерпулем».

Специфика розыгрышей «Сити» – смещения вингеров с обоих флангов. К мячу подтягиваются и Жереми Доку, и Райан Шерки – основная пара вингеров в последнее время.

На «Бернабеу подобные розыгрыши не дали такого же выхлопа, как с «Ливерпулем». Одна из причин – «Мадрид» в отличие от «Ливерпуля» почти не прессинговал в первом тайме. Пока новая затея Пепа работает только при соблюдении этого условия: уничтожили так и «Ливерпуль», и прессинг-машину «Борнмут».

Альтернативой для «Сити» стала связка Нико О’Райли и Жереми Доку на левом фланге. У них отличная химия весь сезон. Помогает, что почти в каждом матче они выходят вместе. Позиционная гибкость тоже регулярно путает соперника. Могут и дать ширину, и сместиться в центр. На «Бернабеу» тоже менялись местами.

В широкой позиции начинал О’Райли.

Затем роль перешла к Доку.

В этой конфигурации проявились лучшие качества обоих. Жереми – гений обыгрышей 1-в-1. В этот раз собрал шесть обводок – разумеется, больше всех в матче. Нико – специалист по взрывными рывкам с последующим прострелом. Особая химия – с Эрлингом Холандом. На «Бернабеу» она тоже проявилась и помогла.

Комплименты нужно разделить пополам. Доку – за то, что перестал только финтить и начал замечать партнеров. О’Райли – за выбор момента для рывка, всегда неудобный для соперника.

Лучшая за долгое время версия Родриго, сомнительный Доннарумма, Холанд выиграл дуэль у Рюдигера

Еще несколько деталей – лаконично.

● Родриго прервал 32-матчевую серию без голов – именно против «Сити» . Конечно, против «Сити». Бразилец традиционно здорово действует против команды Гвардиолы. Сейчас был прекрасен не только голом, но и вообще брал на себя игру, комбинировал, открывался, обострял. Лучшая версия Родриго за очень долгое время. Возможно, этот импульс даст ему уверенности и для других матчей.

● У Доннаруммы еще один сомнительный матч . Гол Родриго – не явная ошибка, но он точно не выручил. Во втором тайме провалился на выходе – еще один аспект, где наблюдаются проблемы. Сам «Мадрид простил.

● Дуэль Рюдигер vs Холанд в этот раз осталась за Эрлингом . В прошлом сезоне немец доминировал: брал сочетанием грубой силы и чтения эпизодов. В этот раз Холанд оказался хитрее. Делаем скидку на состояние Рюдигера, но превосходство проявилось не только в эпизоде с пенальти.

***

«Мадрид» превосходил соперника большую часть матча. Сначала в контратакующем рисунке, а в концовке – и в режиме навала. Между этими отрезками уместилось хладнокровное наказание от «Сити». Только в середине игры хозяева действительно потеряли контроль – и заплатили за это дорого.

Кроме результата, важно зафиксировать компромисс между Хаби и футболистами – пускай мы и не знаем, как именно его нашли. Сыграли в более привычном для лидеров стиле, все однозначно выкладывались и не выглядели командой, которая отвернулась от тренера.

Фото: Gettyimages /Florencia Tan Jun / Stringer; кадры трансляции Okko