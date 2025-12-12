Алонсо сыграл с «Сити» по конспектам Анчелотти – почти сработало! Разбор Палагина и Лукомского
Что у «Реала» правда получилось.
Мадридский «Реал» проиграл «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу» (1:2). Матч позиционировался как решающий для будущего Хаби Алонсо. В случае явного провала его могли убрать уже сейчас.
Несмотря на поражение, игру «Мадрида» точно нельзя назвать слабой. Хозяева были лучше в стартовом рисунке и заслужили большего по итогам.
«Мадрид» использовал акцентированные 4-4-2 с Винисиусом в атаке, а Джудом Беллингемом – слева. Команду продолжают терзать травмы в защите. На этот матч остались только не набравший форму Антонио Рюдигер и молодой Рауль Асенсио. Правый фланг снова прикрывал Феде Вальверде. Два сюрприза в полузащите – Дани Себальос и Родриго. В атаке без получившего травму Килиана Мбаппе стартовал Гонсало Гарсия.
Пеп в прошлом туре ЛЧ обжегся с ротацией, заменил почти весь состав и получил 0:2 от «Байера». Признал ошибку и в этот раз отказался от экспериментов. Полностью сохранил основу из последнего матча АПЛ с «Сандерлендом». Из запасных в нее вклинивается максимум Тиджани Рейндерс. На «Бернабеу» голландец остался в запасе.
Первый тайм – классический футбол эры Анчелотти против «Сити»
Стартовый план «Реала» практически полностью дублировал подход Карло Анчелотти к матчам с «Сити».
4-4-2 с Винисиусом не на фланге, а в атаке – чтобы максимизировать угрозы в игре на пространстве. Компактные средний блок вместо высокого прессинга – опять же с целью отбирать и атаковать на скорости. Сюда же хорошо вписывается возвращение Родриго в старт – и даже Дани Себальос в пару с Орельеном Тчуамени. Именно с таким центром «Реал» обыграл «Сити» в прошлом сезоне.
Те матчи точно стали важной точкой опоры. «Мадрид» постарался сыграть максимально близким образом. Вопрос трактовок – кто был инициатором? Сам Хаби, посчитавший те игры отличным пособием, либо футболисты, потребовавшие знакомый удобный базис.
Задумка работала. «Реал» передавал мяч, надежно оборонялся и выстреливал контратаками, их с максимальной скоростью насыщали четыре игрока, а то и больше.
Гол «Реала» вытекал из логики матча. А вот ответ «Сити» в конце тайма был скорее следствием отдельных эпизодов: «Мадрид» достойно провел большую часть тайма и был лучше по стартовым планам, но так провалил концовку, что мог уйти на перерыв и с 1:3.
Важным следствием переворота в конце первой половины стала смена задач. Передача мяча, контроль соперника и собственные скоростные атаки – рабочий вариант при ничейном или положительном счете. А вот когда проигрываешь, так уже не сыграешь. Второй тайм ожидаемо получился совсем другим.
Второй тайм проверил позиционную атаку «Реала» – моменты пришли только в концовке
Владение во втором тайме 60% на 40% в пользу «Реала». В первой половине у «Мадрида» было всего 43%. Значимый сдвиг, который проверил хозяев в режиме игры первым номером.
Стадия позиционной атаки у «Реала» была сыровата даже до кризиса, из-за которого зашаталось кресло Алонсо. Частый рисунок: команда выстраивается в запланированную структуру, но пасует слишком осторожно и предсказуемо. Скорее удушает, чем взламывает.
Структура прослеживалась и в этот раз. Тчуамени спускался к центральным защитникам, два полузащитника в центре для продвижения и пятерка впереди (кстати, классика Хаби времен «Байера», пускай без мяча «Реал» не использовал тройку).
В таком рисунке команда Алонсо не выглядела эффективной. Давили почти без остроты и допускали контратаки.
Серьезный шанс на позитивный результат появился в последние 20-25 минут. Хаби насытил штрафную атакующими игроками, а футболисты чаще обращались к подачам. За финальные минуты сделали девять навесов, хотя за 70 минут до этого было суммарно 11. Нанесли девять ударов против семи за 70 минут до.
С одной стороны, такой навал был отражением отчаяния. С другой – вполне мог принести минимум ничью. Моменты после подач были опасными, они даже толкнули Пепа к тому, чтобы выпустить третьего центрального защитника на последние минуты.
Пеп по-прежнему ищет идеальный вариант прессинга. Автобус как план Б – остается
На старте сезона «Сити» взял за основу классику «Ливерпуля» – с прессингом в схеме 4-3-3 и узкой тройкой атаки. Влияние Пепейна Лейндерса, многолетнего помощника Юргена Клоппа, он с этого сезона в штабе Пепа.
В последних играх «Сити» отходит от этой модели. Против «Ливерпуля» в АПЛ была спецадаптация: прессинг в схеме 4-4-2 с ромбом в центре и свободой для Ибраима Конате в начале розыгрышей. Возможно, Лейндерс тоже приложил руку, зная все про состав соперника и качества Конате конкретно.
На «Бернабеу» Пеп предложил новый вариант. Схему 4-3-3 сохранили, но в атакующей тройке «Сити» теперь не Эрлинг Холанд и пара вингеров (как вариант клопповского «Ливерпуля»), а Холанд и пара полузащитников.
Вингеры – рядом с опорником Нико Гонсалесом перекрывают центр. Не существенное, но все равно важное отличие.
Впервые эту модель «Сити» применил на «Байере». Получилась классическая подстава от Пепа. Запасные не просто вышли в странном сочетании, а еще получили сырую идею в комплекте – провалились. В пропущенных мячах большую роль сыграл именно прессинг.
В этот раз «Сити» давил лучше. Не уничтожали «Мадрид» с помощью прессинга, но сыгранность помогала лучше распознавать моменты для начала давления.
Что интересно, в той же схеме «Сити» защищался позиционно – во втором тайме, когда начал устраивать счет, когда можно было отдать владение.
Минус такой схемы: соперник получает много пространства на флангах. «Мадрид» начал активно его задействовать. В ход пошли навесы. За весь второй тайм – 11 штук. С 70-й минуты – девять. Объем в какой-то момент начал трансформироваться в остроту. Самый яркий эпизод – удар Эндрика в перекладину.
Реакция Пепа – классическая по сезону. Выход Натана Аке и переход на пятерку защитников.
Сработало как успокоительное. «Мадрид» продолжал вешать, но теперь подающие получали меньше времени на подготовку. «Сити» уверенно с ними справлялся. После выхода Аке допустили только один удар по воротам – дальний и к тому же заблокированный, это еще одна польза от дополнительного защитника на поле.
Фланг О’Райли и Доку – суперсила «Сити». С ней «Реал» не справился
В позиционных атаках «Сити» расставлялся в стиле классического «Реала» последних лет, до прихода Алонсо. Вместо позиционной структуры – стягивание большой группы игроков к какой-то из зон. Вместо заполнения пространства – упор на численный перевес и розыгрыши накоротке. Это новая идея Пепа, она особенно круто сработала с «Ливерпулем».
Специфика розыгрышей «Сити» – смещения вингеров с обоих флангов. К мячу подтягиваются и Жереми Доку, и Райан Шерки – основная пара вингеров в последнее время.
На «Бернабеу подобные розыгрыши не дали такого же выхлопа, как с «Ливерпулем». Одна из причин – «Мадрид» в отличие от «Ливерпуля» почти не прессинговал в первом тайме. Пока новая затея Пепа работает только при соблюдении этого условия: уничтожили так и «Ливерпуль», и прессинг-машину «Борнмут».
Альтернативой для «Сити» стала связка Нико О’Райли и Жереми Доку на левом фланге. У них отличная химия весь сезон. Помогает, что почти в каждом матче они выходят вместе. Позиционная гибкость тоже регулярно путает соперника. Могут и дать ширину, и сместиться в центр. На «Бернабеу» тоже менялись местами.
В широкой позиции начинал О’Райли.
Затем роль перешла к Доку.
В этой конфигурации проявились лучшие качества обоих. Жереми – гений обыгрышей 1-в-1. В этот раз собрал шесть обводок – разумеется, больше всех в матче. Нико – специалист по взрывными рывкам с последующим прострелом. Особая химия – с Эрлингом Холандом. На «Бернабеу» она тоже проявилась и помогла.
Комплименты нужно разделить пополам. Доку – за то, что перестал только финтить и начал замечать партнеров. О’Райли – за выбор момента для рывка, всегда неудобный для соперника.
Лучшая за долгое время версия Родриго, сомнительный Доннарумма, Холанд выиграл дуэль у Рюдигера
Еще несколько деталей – лаконично.
● Родриго прервал 32-матчевую серию без голов – именно против «Сити». Конечно, против «Сити». Бразилец традиционно здорово действует против команды Гвардиолы. Сейчас был прекрасен не только голом, но и вообще брал на себя игру, комбинировал, открывался, обострял. Лучшая версия Родриго за очень долгое время. Возможно, этот импульс даст ему уверенности и для других матчей.
● У Доннаруммы еще один сомнительный матч. Гол Родриго – не явная ошибка, но он точно не выручил. Во втором тайме провалился на выходе – еще один аспект, где наблюдаются проблемы. Сам «Мадрид простил.
● Дуэль Рюдигер vs Холанд в этот раз осталась за Эрлингом. В прошлом сезоне немец доминировал: брал сочетанием грубой силы и чтения эпизодов. В этот раз Холанд оказался хитрее. Делаем скидку на состояние Рюдигера, но превосходство проявилось не только в эпизоде с пенальти.
***
«Мадрид» превосходил соперника большую часть матча. Сначала в контратакующем рисунке, а в концовке – и в режиме навала. Между этими отрезками уместилось хладнокровное наказание от «Сити». Только в середине игры хозяева действительно потеряли контроль – и заплатили за это дорого.
Кроме результата, важно зафиксировать компромисс между Хаби и футболистами – пускай мы и не знаем, как именно его нашли. Сыграли в более привычном для лидеров стиле, все однозначно выкладывались и не выглядели командой, которая отвернулась от тренера.
Перед началом сезона, когда только назначили Алонсо, моим главным опасением было что бразилец заруинит карьеру Алонсо в Реале. И пока складывается все именно так.
Забавно, как админы популярных пабликов Реала, в тч Юра, выпускающие статьи на спортсе, пытается обелить Винисиуса, который своими эмоциональными качелями и отсутствием стабильного футбола с ноября прошлого года тащит команду на дно. После неполучения ЗМ - Винисиус сбавил в несколько раз. А наличие Мбаппе окончательного убило очередного ментального нытика футболиста 21 века. Бери и злись как это делал Карим или Роналду. Закрывай рок критикам на поле. Где ментальная сила нынешних игроков ? Он просто сдулся как пляжный мячик.
Но за то сколько было статей с критикой Мбаппе в прошлом году, когда он восстанавливался после травмы и адаптировался к новому клубу.
Да, к Джуду и Феде тоже много вопросов, но там видно хоть какую-то отдачу, несмотря на низкий уровень игры для игроков их класса.
Давайте уже объективно признаем, что бразильцу повезло попасть в одну эру с Каримом, Тони и другими, которые могли его утихомирить. Но теперь, когда семью покинул Карло, который много ему позволял - этот разбалованный ребенок ставит свое эго выше командных задач и успехов и пытается пересидеть тренера.
Я не понимаю, как вообще можно заикаться об увольнение Алонсо. У тебя в клубе один из самых талантливых тренеров современности, к тому же легенда твоего клуба, ставящий интересный футбол - бери и играй. Да, травмы подкосили команду, но даже во вчерашнем матче можно было рассчитывать на лучший результат. Почему с начала сезона никто не говорит о том, как Вини тормозит атаки и полностью игнорируют Альваро на фланге ? Последние сезоны происходило тоже самое, но это можно было обосновать наличием рядом Менди/Франа на этом фланге, а тут молодой Испанец, который по сути, умеет все.
Если и искать виновника в текущих результатах команды, так это Винисиус. Он и только он. Поставь налево мертвого Родриго и Франко направо, Реал с завтрашнего дня выдаст стрик на 10 матчей. Играть вдесятером очень трудно, и это я еще не сказал о его всеми известных скандалах на поле и дисбалансе атмосферы в команде .
Но конечно, на скамейку его никто не посадит сейчас (а когда Алонсо это делал, у команды все было ок)… остается надеяться, что летом получится скинуть его за большую сумму и убрать токсичность как на поле, так и за его пределами.
Ну и в очередной раз напишу, что выбрал бы как раз Родриго, а кое-кого с левого фланга сплавил подороже и как можно дальше. Этот кое-кто к слову неплохо так подпортил несколько моментов.
Поэтому, у бельгийца уйдёт ещё некоторое время, чтобы стать истинно топовым современным вингером, который не только создает активность на фланге, но и непосредственно набирает результативные баллы
Да ладно... 20 минут начала первого тайма было реальное преимущество у сливок, и последние 20 минут 2 тайма, где был именно навал, бессмысленный и беспощадный (только перекладина от Эндрика запомнилась). Гипотетически - если поменять местами вратарей, Реал устроился бы примерно на 4:0, а то и 5:0. Гол Реала вратарский, ошибка Доннарумы не явная, не ляп, но ошибка. А вот носатый минимум 4 раза натурально спас. Вообще Куртуа последние года три лучший вратарь, с отрывом. О каком преимуществе Реала можно говорить, если по xG 1,5 против 2,83 у Сити? По ударам в створ 1 против 8 (!) у Сити. По моему мнению, преимущество в целом было у Сити, но незначительное, всё решили эпизоды. По крайней мере, о преимуществе Реала говорить неправильно.
Касаемо Доку всё верно, кроме одного. "Жереми – гений обыгрышей 1-в-1." Правда, но не вся. Он гений обыгрышей и 1-в-2, а иной раз и 1-в-3. Как умудряется проскочить между двумя защитниками в штрафной, вообще немыслимо. И ведь это у него на поток поставлено! При своих более чем скромных физических данных умудряется не просто обыграть, а даже продавить защитника, который килограммов на 25 тяжелее его и на голову выше! Обыгрывает и вправо, и влево, и либо отдает пас, практически всегда умный и точный, либо бьет сам, и опасно. В прошлом сезоне был очень хорош, в этом - великолепен. Стал твердым игроком старта, причем, если его нет на поле, то Сити очень теряет в остроте атак.
еще нельзя не отметить, игроки Реала чуть не перегорели с желанием, арбитр много прощал, хотя того же Асенсио еще в первом тайме могли дать ЖК, Джуд раза 3 остановил перспективных атака и тоже молчок, уходили без карточек, попадись арбитр чуть строже действующий строго по регламенту, он бы либо начал всех удалять, либо игроки Реала успокоились бы получив половина из них желтую в первом тайме. Рюдригера к примеру прощал много и много раз, хотя фолон совершал много, и карточек там явно на 3-4 можно было насчитать.
так что у Реала все хорошо когда соперник дает пространство и контратаковать, но вот проблемы в обороне не так все гладко, даже вчера Куртуа совершил 3 или 4 бешеных сейва, тогда как Донарума мог пойти и попить кофе(ни одного сейва!). и самое главное, БЕДА с позиционкой! вот с этом надо что то сделать, потому что в позиционной атаке, моменты создаются только если кто то обведет двоих.
так что пока все норм у Реала, но вот без позиционки будет трудно.