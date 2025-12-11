  • Спортс
15

Мостовой о Березуцком в «Урале»: «Футбольные люди возглавляют наши команды – так и должно быть! Чем больше таких, тем нашему футболу проще»

Мостовой о Березуцком в «Урале»: футбольные люди возглавляют наши клубы – хорошо.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Василия Березуцкого главным тренером «Урала».

Сегодня клуб PARI Первой лиги назначил 43-летнего специалиста на пост главного тренера команды. Эск-защитник ЦСКА заменил Мирослава Ромащенко на этой должности. На данный момент «Урал» находится на 2-м месте в таблице лиги, имея в активе 41 очко в 21 матче.

– Что можете сказать о назначении Василия Березуцкого в «Урал»?

– Правильно и хорошо, что футбольные люди возглавляют наши команды. Так и должно быть! Такие люди должны заниматься своим футбольным делом.

Чем будет больше таких людей, тем нашему российскому футболу будет проще. «Урал» и до этого играл стабильно и шел на первых местах в ФНЛ. Они так и будут наверху турнирной таблицы.

Этим летом я был первый раз в Екатеринбурге в гостях у «Урала». Был поражен, удивлен и вдохновлен тем, что город – футбольный. Есть футбольная атмосфера, все любят этот вид спорта и хотят, чтобы «Урал» был в РПЛ, чего им и желаю! – сказал Мостовой.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
