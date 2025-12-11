Газизов о Керимове в совете директоров «Махачкалы»: «Мы это опровергли, информация не соответствует действительности. Работаем над тренерским штабом»
Шамиль Газизов о Керимове в руководстве «Махачкалы»: мы это опровергли.
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов опроверг слухи о возможном вхождении бизнесмена Сулеймана Керимова в совет директоров клуба.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что в совет директоров «Динамо» войдут Керимов и глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«Мы это опровергли, данная информация не соответствует действительности.
По поводу тренерского штаба, мы работаем в этом направлении. Я привержен меньше говорить и больше делать. Давайте сделаем, а потом ответим», – заявил Газизов.
59‑летний предприниматель Керимов с 2011 по 2016 год был владельцем «Анжи».
Напомним, на этой неделе руководство «Динамо» Махачкала утвердило отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера.
