Газизов о Керимове в совете директоров «Махачкалы»: «Мы это опровергли, информация не соответствует действительности. Работаем над тренерским штабом»

Шамиль Газизов о Керимове в руководстве «Махачкалы»: мы это опровергли.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов опроверг слухи о возможном вхождении бизнесмена Сулеймана Керимова в совет директоров клуба.

Ранее «РБ Спорт» сообщил , что в совет директоров «Динамо» войдут Керимов и глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Мы это опровергли, данная информация не соответствует действительности.

По поводу тренерского штаба, мы работаем в этом направлении. Я привержен меньше говорить и больше делать. Давайте сделаем, а потом ответим», – заявил Газизов.

59‑летний предприниматель Керимов с 2011 по 2016 год был владельцем «Анжи».

Напомним, на этой неделе руководство «Динамо » Махачкала утвердило отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера.