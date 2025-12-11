Сафонов не пропустил в обоих матчах за «ПСЖ» в этом сезоне – «Атлетик» и «Ренн» нанесли по 2 удара в створ
Сафонов ни разу не пропустил в этом сезоне на клубном уровне.
Матвей Сафонов провел второй сухой матч подряд.
Российский голкипер вышел в стартовом составе на игру против «Атлетика» (0:0) в Лиге чемпионов. Команда из Бильбао нанесла всего два удара в створ.
Сафонов также сохранил ворота сухими в игре против «Ренна» (5:0). Тогда соперники «ПСЖ» пробили точно два раза.
Статистику выступлений 26-летнего футболиста можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
