Сафонов не пропустил в обоих матчах за «ПСЖ» в этом сезоне – «Атлетик» и «Ренн» нанесли по 2 удара в створ

Матвей Сафонов провел второй сухой матч подряд.

Российский голкипер вышел в стартовом составе на игру против «Атлетика » (0:0) в Лиге чемпионов. Команда из Бильбао нанесла всего два удара в створ.

Сафонов также сохранил ворота сухими в игре против «Ренна» (5:0). Тогда соперники «ПСЖ » пробили точно два раза .

