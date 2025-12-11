Шестеркин пропустил 3 шайбы и отразил 22 из 25 бросков в игре с «Чикаго». Вратарь «Рейнджерс» проиграл 13 из 25 матчей в сезоне НХЛ

Игорь Шестеркин пропустил три шайбы в матче против «Чикаго».

Голкипер «Рейнджерс » Игорь Шестеркин пропустил три шайбы и отразил 22 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго » (0:3).

Это 13-е поражение в нынешнем сезоне для 29-летнего российского вратаря.

Шестеркин провел 25 игр в этом сезоне (12 побед и 13 поражений), пропуская в среднем 2,48 шайбы и отражая 91,2% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке .