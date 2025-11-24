У «Милана» 4 победы и 2 ничьих с «Интером» после ухода Пиоли. До этого было 6 поражений подряд

«Милан» не проигрывает «Интеру» после ухода Стефано Пиоли.

Сегодня команда под руководством Массимилиано Аллегри одержала победу со счетом 1:0 в 12-м туре Серии А.

Это было шестое миланское дерби с момента ухода Стефано Пиоли с поста главного тренера «россонери». «Милан » одержали четыре победы (в том числе 2:1 в чемпионате, 3:0 в Кубке Италии и 3:2 в Суперкубке) и дважды сыграли с «нерадзурри» вничью (1:1 в Кубке и в чемпионате).

До этого «Милан» проиграл «Интеру » шесть раз подряд.