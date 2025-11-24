Беллингем забил и отдал голевой пас в матче с «Эльче». У Джуда 3+2 в 9 играх Ла Лиги
Джуд Беллингем забил гол и сделал ассист в матче с «Эльче».
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отметился голом и результативной передачей в матче с «Эльче» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги.
Англичанин ассистировал Дину Хейсену на 78-й минуте, а на 87-й забил сам после паса от Килиана Мбаппе. Ранее Беллингем 4 матча не набирал результативных действий.
Теперь на счету Беллингема 3 гола и 2 передачи в 9 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
