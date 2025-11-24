Беллингем забил и отдал голевой пас в матче с «Эльче». У Джуда 3+2 в 9 играх Ла Лиги

Джуд Беллингем забил гол и сделал ассист в матче с «Эльче».

Полузащитник «Реала » Джуд Беллингем отметился голом и результативной передачей в матче с «Эльче » (2:2) в 13-м туре Ла Лиги.

Англичанин ассистировал Дину Хейсену на 78-й минуте, а на 87-й забил сам после паса от Килиана Мбаппе . Ранее Беллингем 4 матча не набирал результативных действий.

Теперь на счету Беллингема 3 гола и 2 передачи в 9 матчах Ла Лиги . Его подробная статистика – здесь .