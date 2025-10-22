Агент Баринова про «Зенит»: «Общались летом гипотетически, после этого вопрос не поднимался. Про МЛС – вброс»

Агент Дмитрия Баринова отреагировал на новость про интерес «Зенита» к игроку.

Ранее сообщалось , что 29-летний полузащитник и капитан москвичей, контракт которого рассчитан до конца сезона, интересен «Зениту ». «Локомотив» готов предложить Баринову долгосрочное соглашение с фиксированной зарплатой.

«Про Баринова и МЛС – это вброс.

Что касается «Зенита», насколько я знаю, в «Локомотиве » сейчас нет такой информации, но питерцы с нами общались летом гипотетически. После этого никто не обращался, и больше этот вопрос не поднимался.

На сегодня интерес «Зенита» к Баринову не соответствует действительности», – сказал Владимир Кузьмичев .