Агент Баринова про «Зенит»: «Общались летом гипотетически, после этого вопрос не поднимался. Про МЛС – вброс»
Агент Дмитрия Баринова отреагировал на новость про интерес «Зенита» к игроку.
Ранее сообщалось, что 29-летний полузащитник и капитан москвичей, контракт которого рассчитан до конца сезона, интересен «Зениту». «Локомотив» готов предложить Баринову долгосрочное соглашение с фиксированной зарплатой.
«Про Баринова и МЛС – это вброс.
Что касается «Зенита», насколько я знаю, в «Локомотиве» сейчас нет такой информации, но питерцы с нами общались летом гипотетически. После этого никто не обращался, и больше этот вопрос не поднимался.
На сегодня интерес «Зенита» к Баринову не соответствует действительности», – сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
