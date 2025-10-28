«Зенит» о Баринове: «Не планировали выкупать – у клуба другие приоритеты»
«Зенит» не собирается покупать Дмитрия Баринова.
Ранее сообщалось об интересе петербуржцев к капитану «Локомотива», контракт которого рассчитан до 30 июня.
«Зенит» не планировал выкупать Баринова – у клуба другие приоритеты», – сообщили в пресс-службе вице-чемпионов России.
Агент Баринова про «Зенит»: «Общались летом гипотетически, после этого вопрос не поднимался. Про МЛС – вброс»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
