«Зенит» о Баринове: «Не планировали выкупать – у клуба другие приоритеты»

«Зенит» не собирается покупать Дмитрия Баринова.

Ранее сообщалось об интересе петербуржцев к капитану «Локомотива », контракт которого рассчитан до 30 июня.

«Зенит» не планировал выкупать Баринова – у клуба другие приоритеты», – сообщили в пресс-службе вице-чемпионов России.

Агент Баринова про «Зенит»: «Общались летом гипотетически, после этого вопрос не поднимался. Про МЛС – вброс»