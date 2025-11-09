Баринов пропустит матч с «Краснодаром из-за перебора желтых карточек
Дмитрий Баринов не сыграет с «Краснодаром» из-за автоматической дисквалификации.
Дмитрий Баринов пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек.
Капитан «Локомотива» получил желтую в игре против «Оренбурга» (1:0, второй тайм) в 15‑м туре Мир РПЛ. Судья Сергей Цыганок наказал полузащитника за фол в добавленное к первому тайму время.
Для хавбека московского клуба это четвертое предупреждение в нынешнем сезоне. Таким образом, он пропустит следующую игру команды из‑за автоматической дисквалификации.
В рамках 16‑го тура чемпионата России «Локомотив» примет «быков» 23 ноября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
