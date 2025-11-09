Дмитрий Баринов не сыграет с «Краснодаром» из-за автоматической дисквалификации.

Дмитрий Баринов пропустит матч с «Краснодаром » из-за перебора желтых карточек.

Капитан «Локомотива » получил желтую в игре против «Оренбурга » (1:0, второй тайм) в 15‑м туре Мир РПЛ . Судья Сергей Цыганок наказал полузащитника за фол в добавленное к первому тайму время.

Для хавбека московского клуба это четвертое предупреждение в нынешнем сезоне. Таким образом, он пропустит следующую игру команды из‑за автоматической дисквалификации.

В рамках 16‑го тура чемпионата России «Локомотив» примет «быков» 23 ноября.