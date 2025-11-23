Бояринцев об отмене пенальти в пользу «Спартака»: «Карасев прав. Его квалификация не требует обсуждения – раз он посчитал, что нарушения не было, значит, его не было»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил работу арбитра Сергея Карасева в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).
Карасев во втором тайме, посмотрев повтор, отменил назначенный 11-метровый после падения Зобнина на линии штрафной армейцев из-за контакта с Игорем Дивеевым. Судья пришел к выводу, что защитник ЦСКА сыграл в мяч.
«Спартак» хорошо сыграл с эмоциональной точки зрения. ЦСКА и «Спартак» не показали свою лучшую игру в плане качества.
Пенальти? У судей сейчас есть много помощников. Квалификация Карасева не требует обсуждения. Он принял правильное решение в эпизоде с пенальти.
Раз он посчитал, что нарушения не было, значит, его не было. Было бы странно, если он и его помощники не разобрались в ситуации. Но предмет для спора будет всегда», – сказал тренер «Ротора» Бояринцев.