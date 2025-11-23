  • Спортс
  • Бояринцев об отмене пенальти в пользу «Спартака»: «Карасев прав. Его квалификация не требует обсуждения – раз он посчитал, что нарушения не было, значит, его не было»
49

Бояринцев об отмене пенальти в пользу «Спартака»: «Карасев прав. Его квалификация не требует обсуждения – раз он посчитал, что нарушения не было, значит, его не было»

Бояринцев о падении Зобнина: Карасева принял правильное решение.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил работу арбитра Сергея Карасева в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

Карасев во втором тайме, посмотрев повтор, отменил назначенный 11-метровый после падения Зобнина на линии штрафной армейцев из-за контакта с Игорем Дивеевым. Судья пришел к выводу, что защитник ЦСКА сыграл в мяч.

«Спартак» хорошо сыграл с эмоциональной точки зрения. ЦСКА и «Спартак» не показали свою лучшую игру в плане качества.

Пенальти? У судей сейчас есть много помощников. Квалификация Карасева не требует обсуждения. Он принял правильное решение в эпизоде с пенальти.

Раз он посчитал, что нарушения не было, значит, его не было. Было бы странно, если он и его помощники не разобрались в ситуации. Но предмет для спора будет всегда», – сказал тренер «Ротора» Бояринцев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoЦСКА
logoСергей Карасев
logoСпартак
logoсудьи
logoДенис Бояринцев
видеоповторы
logoИгорь Дивеев
logoРоман Зобнин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
