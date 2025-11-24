«Реал» не побеждает 3 матча, сегодня – 2:2 с «Эльче». Команда Алонсо ранее уступила «Ливерпулю» и сыграла вничью с «Райо»
У «Реала» нет побед на протяжении 3 матчей.
«Реал» сыграл вничью с «Эльче» (2:2) в выездном матче 13-го тура Ла Лиги.
Таким образом, команда Хаби Алонсо не побеждает на протяжении 3 матчей – ранее мадридцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0) в чемпионате Испании и уступили «Ливерпулю» (0:1) в общем этапе Лиги чемпионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
