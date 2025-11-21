  • Спортс
  • Шуми Бабаев: «Пиво нужно возвращать на арены, можно и более крепкие напитки. Продажа алкоголя поможет наполнить бюджеты клубов»
21

Шуми Бабаев выступил за продажу пива на аренах.

Хоккейный агент Шуми Бабаев считает, что пиво нужно возвращать на арены.

«Я считаю, что пиво обязательно нужно возвращать на арены. Даже можно возвращать более крепкие напитки, делать специальные зоны на аренах, где будут их продавать и пить. Главное – регулировать, как, что, кто и где покупает.

Это есть во всем мире. Ты приходишь на игру НХЛ – там продают и более крепкие напитки, чем пиво. Там ты можешь платить за алкоголь определенными картами – это защищает от его продажи несовершеннолетним. Там есть зоны, где можно пить алкоголь, чтобы алкоголь не тащили на трибуны.

Уверен, что люди приходят на спортивные соревнования не для того, чтобы напиться. Продажа алкоголя поможет наполнить бюджеты клубов, как и сувениров, еды. Еда на аренах у нас тоже, кстати, не соответствует нормам. На наших стадионах ты не сможешь нормально вкусно поесть.

На той же НХЛ уровень питания совершенно другой: бургеры, пицца, мясо – все, что хочешь. Нужно все приводить в норму, пиво давно надо было возвращать. Сам запрет его продажи не понимаю», – сказал Бабаев. 

Вячеслав Фетисов: «Пиво – часть мирового спорта, культура, которую надо возвращать на стадионы. Никто не сопьется. В советское время продавали, проблем не было»

Пиво вернут на стадионы в 2026-м. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму (Иван Карпов)

