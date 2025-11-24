«Реал» лидирует в Ла Лиге с 32 очками после 13 туров. «Барселона» отстает на 1 балл, «Атлетико» – на 4

«Реал» лидирует в Ла Лиге после 13-го тура.

Команда Хаби Алонсо занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка, и опережает идущей второй «Барселону» на 1 балл.

На третьей позиции располагается «Вильярреал » с 29 очками, на четвертой – «Атлетико » (28). Пятую строчку занимает «Бетис », набравший 21 балл, «Эспаньол» идет шестым с 18 очками при матче в запасе.