  Месси посетил «Камп Ноу»: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️»
68

Месси посетил «Камп Ноу»: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️»

Лионель Месси посетил «Камп Ноу».

Лионель Месси посетил стадион «Камп Ноу».

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины опубликовал фотографии и видео со стадиогна «Барселоны».

«Прошлым вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Туда, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, тысячу раз заставляли меня почувствовать себя счастливейшим человеком в мире

Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего я не смог сделать💙❤️», – написал Месси в соцсети.

Фото: instagram.com/leomessi

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Лионеля Месси
