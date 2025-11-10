Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем»

Лионель Месси сам попросил персонал пустить его на «Камп Ноу».

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси лично просил сотрудников «Камп Ноу» пропустить его на арену.

Вчера 38-летний нападающий сборной Аргентины , игравший за «Барселону» до 2021 года, посетил домашний стадион клуба и рассказал об этом в соцсетях: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️».

По данным El Partidazo de COPE, Месси приехал к стадиону и лично попросил персонал пустить его на «Камп Ноу ».

В «Барселоне» разрешили Лионелю посетить арену и сообщили: «Месси всегда будет более чем желанным гостем в «Барсе».