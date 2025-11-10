  • Спортс
  • Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем»
Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем»

Лионель Месси сам попросил персонал пустить его на «Камп Ноу».

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лично просил сотрудников «Камп Ноу» пропустить его на арену.

Вчера 38-летний нападающий сборной Аргентины, игравший за «Барселону» до 2021 года, посетил домашний стадион клуба и рассказал об этом в соцсетях: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️».

По данным El Partidazo de COPE, Месси приехал к стадиону и лично попросил персонал пустить его на «Камп Ноу».

В «Барселоне» разрешили Лионелю посетить арену и сообщили: «Месси всегда будет более чем желанным гостем в «Барсе».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Partidazo de COPE
