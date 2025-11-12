  • Спортс
Лапорта о «Камп Ноу»: «Это реальность и мечта для болельщиков «Барселоны». Все постоянно меняется, но мы вернемся как можно скорее»

Жоан Лапорта: «Камп Ноу» – это реальность и мечта для болельщиков «Барселоны».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящем возвращении команды на «Камп Ноу». На прошлой неделе «Барса» провела на обновленном стадионе открытую тренировку.

«Все постоянно меняется. Мы проведем матч как можно скорее. Мне нравится устанавливать даты, чтобы усилить давление. Это было обговорено в контракте на строительство, но всегда есть непредвиденные обстоятельства. Конечно, стадион готов к игре, мы можем провести ее при 27 000 зрителей. У Ханси [Флика] шли мурашки по коже, а игроки были в восторге.

Этот проект начался 15 лет назад, и за одиннадцать из них ничего не было сделано. Когда мы пришли в 2021 году, мы считали необходимым реализовать его для обеспечения устойчивой жизнеспособности клуба. Нас не было [на стадионе] два с половиной года, и мы хотим вернуться как можно скорее.

«Камп Ноу» – это реальность и мечта для болельщиков «Барселоны». Многие болельщики «Барселоны» хотят пережить этот опыт», – сказал Лапорта.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
